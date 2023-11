Volley maschile A3: Savigliano in Sardegna alla caccia della prima vittoria esterna

Nemmeno il tempo di godersi il successo casalingo dell’infrasettimanale contro la Gamma Chimica Brugherio, che è già di nuovo tempo di tornare in campo per il Monge-Gerbaudo Savigliano. I biancoblu, infatti, sono attesi dalla prima trasferta con volo annesso della stagione, sul campo dei sardi del Sarroch, per la quinta giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca. Si gioca sabato 5 novembre alle ore 20.

L’avversario. Noni in classifica con 4 punti, ma appaiati al 7° e all’8° posto, gli isolani del Sarlux Sarroch sono una squadra molto ambiziosa. Neopromossa, in estate la compagine cagliaritana si è molto rinforzata, dopo aver letteralmente annichilito la concorrenza nella scorsa Serie B: 26 vittorie in altrettante partite di regular season, prima dei due successi nei playoff, che ne hanno sancito il salto di categoria. In estate, come detto, alla corte di coach Franchi sono arrivati nomi di spessore, tra i quali spicca senza dubbio quello di Marco Fabroni, palleggiatore classe 1981 con due decenni di esperienza tra Serie A1, A2 e A3 Credem Banca e, soprattutto, reduce dalla vittoria del campionato 2022/23 con la maglia di Catania. Nei primi quattro incontri stagionali, la compagine che rappresenta un Comune di 5mila anime ha raccolto un solo successo, ma nelle tre gare perse ha lottato a lungo. Ultima in ordine di tempo, la battaglia sportiva contro la Geetit Bologna, in grado di imporsi al tie-break dopo cinque set tiratissimi, nei quali i cagliaritani hanno mostrato tutte le loro qualità offensive (25 punti per Romoli), perdendo addirittura 35-33 un rocambolesco quarto parziale.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. In casa biancoblu, il netto successo ottenuto contro Brugherio di fronte agli spalti gremiti del PalaSanGiorgio ha ridato la giusta carica al gruppo di coach Lorenzo Simeon. Il regista Matteo Pistolesi ha le idee chiare sulla ricetta perfetta per fare bene in questo campionato: “Contro la Gamma Chimica ha fatto la differenza il nostro approccio alla gara, finalmente deciso, e credo che potrà incidere molto anche contro Sarroch e in molte altre partite in questa stagione, in cui sarà l’equilibrio a farla da padrone. In Sardegna mi aspetto una gara “scomoda” contro una compagine forte, che ha già dimostrato di sapersela giocare contro tutti. Sarà anche un piacere ritrovare dall’altra parte della rete Marco Fabroni, che reputo ancora essere uno dei migliori palleggiatori della Serie A3 Credem Banca”.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2023/24, la partita tra Sarlux Sarroch e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 20.00 di sabato 5 novembre al Palazzetto dello Sport di Via Giotto 2, a Sarroch.