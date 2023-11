Bobo tv e Vieri, il messaggio di Adani. E Ventola spiega a Corona

(Adnkronos) -

La Bobo tv torna tutta nelle mani di Bobo Vieri, che rimane da solo alla guida del canale Twitch dopo il divorzio da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. L'ex centravanti, creatore del canale, ieri sera a sorpresa ha annunciato la 'svolta': ha ringraziato gli ex compagni d'avventura e ha ufficializzato il nuovo corso. "Ci sarò solo io, con tanti ospiti e nuovi format", ha detto Vieri. Adani ha 'commentato' pubblicando su Instagram un video con uno spezzone di Gomorra, un segnale 'poco amichevole' visto il momento. Oggi il commentatore ha rotto il silenzio con un video 'ecumenico' sul calcio: "Noi dobbiamo aggrapparci forti alla sua scia e farci guidare dalla sua magia. Oggi volevo dirvelo così. Viva il football", le parole di Adani, che ha indossato per l'occasione una felpa con il logo della Bobo tv.

Sulla vicenda, come era tutto sommato prevedibile, ecco le indiscrezioni di Fabrizio Corona che su Instagram, dal profilo Dillinger News, ha fornito la sua versione: Vieri sarebbe stato abbandonato dai suoi ex partner, per dissapori legati a motivi economici e rapporti ormai logori. "Qualche rancore", secondo Corona. Nel mix, finiscono anche presunte ripicche con account Instagram ora reciprocamente ignorati. A corollario, un breve audio che riporterebbe un commento di Nicola Ventola. A Corona, l'ex attaccante risponde dicendo di aver bisogno di un po' di tempo ma ammette "non ci sei andato troppo lontano".