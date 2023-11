Manifestazione Lega, Salvini contro corteo pro Palestina: "Fascisti"

(Adnkronos) - "Gli ultimi fascisti rimasti solo quelli che stanno sfilando per Milano a odiare Israele, nostalgici dell'odio e della paura". Così il vicepremier Matteo Salvini dal palco della manifestazione pro Israele 'Per la difesa dell'Occidente e delle libertà', organizzata dalla Lega a Milano. "Il terrorismo islamico è la piaga di questo secolo", anche se "qualcuno ha paura di usare questo aggettivo". Salvini ha precisato che non si tratta di "una piazza dello scontro di civiltà" e che "il nostro nemico non è l'Islam, ma il fanatismo, l'estremismo e il terrorismo islamico".