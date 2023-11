Milan-Udinese 0-1, gol di Pereyra su rigore e Pioli in crisi

(Adnkronos) -

Il Milan viene sconfitto in casa dall'Udinese, che vince 1-0 a San Siro nell'undicesima giornata della Serie A 2023-2024 e con il rigore di Pereyra centra la prima vittoria in campionato accendendo ufficialmente la crisi dei rossoneri allenati da Pioli. Il Milan rimane a 22 punti, a -6 dall'Inter capolista, e perde terreno in campionato in un avvio di stagione già complicato per il rendimento negativo in Champions League. L'Udinese cancella lo zero dalla casella dei successi e sale a quota 10.

Il Milan prova a spingere in avvio, ma la prima vera occasione capita all'Udinese al 10'. Florenzi non libera l'area rossonera su un cross proveniente dalla fascia, il pallone è a disposizione di Pereyra che dal dischetto non inquadra la porta. I friulani chiudono gli spazi e provano a ripartire quando si presenta la chance. Il Milan rumina calcio ma fatica a creare occasioni. Bisogna aspettare il 21' per vedere il colpo di testa impreciso di Krunic su corner.

Al 24' ci prova Calabria da fuori, Silvestri è attento. Leao, che si accende a intermittenza, al 31' cerca la porta da fuori ma non centra il bersaglio. Dopo un tentativo di Musah disinnescato da Silvestri, al 38' l'opportunità migliore per i rossoneri: Florenzi stoppa ma da ottima posizione non concretizza e lo 0-0 resiste.

La ripresa si apre con una chance per parte. Al 48' l'Udinese va vicinissima al gol con Festy, che piomba dopo la deviazione di Success e grazia il Diavolo. Dall'altra parte al 49' Giroud innesca Reijnders, tocco morbido per scavalcare Silvestri ma il pallone sfila sul fondo. L'equilibrio salta al 60': Festy va giù dopo un contatto con il neoentrato Adli, rigore per l'Udinese confermato dal Var tra le proteste del Milan. Pereyra dal dischetto non sbaglia, 0-1 al 62'.

I rossoneri incassano il colpo e provano a ripartire, ma la manovra non decolla. Al 70' è l'Udinese a sfiorare ancora il gol, serve una gran parata di Maignan sul colpo di testa di Success. Materiale per il var al 75': Leao calcia, Perez respinge, non è mano. Il Milan si butta in avanti nel finale, al 91' il pareggio sembra cosa fatta. Giroud colpisce di testa da distanza ravvicinata, Silvestri confeziona la miglior parata della serata. Al 94' l'ultimo tentativo di Florenzi: Silvestri è perfetto, l'Udinese vince e il Milan è in crisi.