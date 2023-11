A Villanova Mondovì un concerto di organo e ottoni per sostenere il Santuario di Santa Lucia

Un momento per festeggiare il successo delle aperture estive e per sostenere il Santuario di Santa Lucia.

A Villanova Mondovì, l'associazione AmiSaL-Amici di Santa Lucia ODV, dedita alla cura del Santuario, propone per sabato 11 novembre alle 21, presso la chiesa di San Lorenzo, un appuntamento culturale e musicale unico nel suo genere: un concerto di organo e ottoni.

La serata vedrà come ospiti la celebre organista Manuela Neyret e il gruppo di ottoni EvolveBrass, diretti dal maestro Marco Tosello (cornista nell’orchestra nazionale della RAI), unitamente a Giuseppe Bogetti, Massimo Doglia, Gianluigi Ferreri e Francesco Morello alle trombe, Alfio Bellocchio e Jaime Gonzalez ai tromboni, Stefania Ghiglia al trombone basso, Maurizio Stirano al basso tuba.

La serata, aperta a tutti, ha lo scopo di raccogliere fondi per l’Associazione che cura l’apertura estiva e collabora alla manutenzione del prezioso gioiello della Valle Ellero, che custodisce una chiesa nella roccia unica nel suo genere e che, negli ultimi anni, grazie alla passione e dedizione dei volontari, ha riscontrato un grande afflusso di visitatori, fornendo ai pellegrini visite guidate in italiano, francese e inglese per consentire a tutti di apprezzare al meglio la storia, la cultura e la religiosità di questo speciale Santuario e del suo edificio circostante.