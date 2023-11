A Cuneo "Eclectica", mostra di arte contemporanea che spazia dall'Africa all'Oceania

Arrivata al suo quarto anno di vita, la rassegna d’arte contemporanea ECLECTICA, curata da Cornelio Cerato, dopo il successo di “OnlyWoman” con le espressioni artistiche di cinque artiste, presenta una mostra su artigianato artistico contemporaneo, ed anche storico, che spazia dall’Africa all’Oceania, con una ricca raccolta di pregio di proprietà di Adriano Di Stefano di ASMAT Cuneo.

Sarà presente nella bella sala mostre del Collegio dei Geometri, in via Don Bosco 7h a Cuneo, una serie limitata di “contaminazioni luminose” di Valerio Odifreddi, operate su artigianato artistico in legno e metallo.

Chiude la rassegna una serie di fotografie scattate da Paolo Silvestro nella Parrocchia della città di Bozoum in CentrAfrica, sede religiosa dei Padri Carmelitani dove vive e lavora Padre Aurelio Gazzera di Cuneo.

La mostra sarà aperta dal giorno dell’inaugurazione sabato 11 novembre, fino a domenica 26 novembre, con i seguenti orari di apertura al pubblico: il sabato solo il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00, la domenica al mattino dalle 10.00 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 15,30 alle 19.00.