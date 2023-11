La prima domenica di novembre con tanti eventi in Granda

Autunno in Fiera a Valgrana, Fiera di San Carlo a Corneliano d’Alba, Fiera Internazionale del Tartufo ad Alba, treno storico in Valle Tanaro, WOW a Borgo San Dalmazzo, rassegne musicali, spettacoli e cultura: ecco alcune delle tante iniziative in programma per oggi, domenica 5 novembre

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Fiere e manifestazioni

Questa domenica, 5 novembre, Valgrana ospita "Autunno in Fiera". Per tutta la giornata ci saranno bancarelle in centro paese, street food valgranese, dalle pere alle castagne, dalla polenta al vin brulè, giochi per bambini, mercatino del baratto e molto altro. A partire dalle ore 17 aperitivo in consolle con il DJ Mattia Dutto. Durante la Fiera sarà possibile visitare “L’esposizione di miniature in polistirolo” e il KinoMuseo, una collezione privata dedicata al cinema di oltre 10mila pezzi dai teatri di marionette alle cineprese. Info: www.facebook.com/prolocovalgrana

A Corneliano d'Alba torna la Fiera di san Carlo. Oggi dalle 9 è in programma l’apertura degli stand al Pala Roero dove ci sarà il percorso enogastronomico con degustazione di vini abbinati alle specialità culinarie della tradizione Piemontese. È prevista l’esposizione di macchine agricole, prodotti tipici locali, come il vino Favorita e la pera Medernassa, artigianato e hobbisti e non mancherà la musica della Banda Alpina Musicale di Corneliano. Anche questa domenica si potrà visitare la mostra di pergamene e libri antichi, ad ingresso libero, con la partecipazione dell’Associazione di medievalisti “Speculum Historiae”. Info e programma completo: www.facebook.com/fieradiscarlo

Ad Alba prosegue anche questo fine settimana la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Nel Cortile della Maddalena, dalle 9.30 alle 19.30 apriranno il Mercato Mondiale del Tartufo e gli stand di Alba Qualità. Nel padiglione sono in programma i cooking show. Sul fronte enogastronomico, ritornano gli appuntamenti dell’Analisi Sensoriale del Tartufo, del Wine Tasting Experience e dell’Atelier della Pasta Fresca. Il mercato della Terra Slow Food si terrà in piazza Pertinace oggi dalle 9 alle 20. Alba Truffle Bimbi, lo spazio dedicato al gioco educativo e alla cultura dell’ambiente, sarà allestito nel Palazzo Mostre e Congressi.

Appuntamento in questo fine settimana con Sostenibilità incrociate, una serie di incontri al teatro G. Busca dove dialogheranno tra loro personaggi del mondo dell’alta finanza, dell’innovazione digitale, dell’alta moda, dell’arte, della musica, del design e della cultura e, ovviamente, della cucina d’autore. In Piazza Risorgimento saranno presentate al pubblico nazionale e internazionale le eccellenze gastronomiche che caratterizzano i territori di Alba, Bergamo e Parma e sarà promosso il pacchetto turistico congiunto in abbinamento ad approfondimenti tematici e degustazioni.

Info ed altri eventi correlati alla Fiera: www.fieradeltartufo.org. Anche a novembre le cantine di Langa e Roero aprono le loro porte ai visitatori. Cerca le cantine aperte su: https://langhe.net

È in programma per oggi, domenica 5 novembre, la corsa del treno turistico sulla Ferrovia del Tanaro che proporrà un’esperienza unica nel suo genere: a discrezione dei viaggiatori, con un piccolo costo aggiuntivo, sarà possibile partecipare ad una vera e propria Escape room, gioco tematico a bordo del treno storico, che offrirà intrattenimento durante il viaggio. Chi non parteciperà al gioco, potrà godersi il viaggio sul treno storico a vapore e se vorrà, usufruire del servizio gratuito di visita guidata a Bagnasco e a Ormea. A Nucetto sarà possibile visitare il Museo ferroviario e il Museo storico di Nucetto e dell’Alta Val Tanaro, allestiti negli spazi ferroviari, mentre in stazione ad Ormea sarà visitabile la mostra fotografica dedicata alla Ferrovia Ceva – Orme. Info: www.railbook.it/bon-enigmi-e-misteri-sul-treno-a-vapore

La seconda edizione di WOW (Winter Outdoor Weekend), il salone dedicato alla montagna e al mondo dell’outdoor, si svolgerà fino ad oggi, 5 novembre, alla Bertello di Borgo San Dalmazzo con ospite d’onore Marta Bassino. La manifestazione ha in programma proiezioni di film e documentari, presentazione di libri, ci sarà una mostra di pittura dedicata alla montagna, saranno presenti stand allestiti dalle stazioni e dai comprensori sciistici del cuneese ed esposizione di materiali tecnici. A chiudere il percorso, l’area food dove degustare tanti piatti tipici di montagna proposti dai rifugisti cuneesi. Oltre alle proiezioni, sono in programma alcuni eventi questa domenica (mattino e pomeriggio) gimkana per bambini dai 4 ai 12 anni, nel pomeriggio gara goliardica di ski alp a secco. L’area espositiva sarà aperta dalle 10 alle 22, l’area ristorazione dalle 18.30 alle 22. Info: www.facebook.com/fierafredda

A Entracque oggi, domenica 5 novembre, ci sarà la castagnata alpina, a partire dalle 14.30 in piazza del mercato. Sempre dalle 14.30 è in programma l’evento “Cura del sé al naturale”, attività, momenti di incontro, laboratori per tutte le età. Sono attività gratuite, a numero limitato, non è necessario prenotare. Info: www.facebook.com/Entracque

A Pian Munè, Paesana appuntamento in questo fine settimana con la Bagna Caöda, un classico della cucina piemontese gustato nell’accogliente rifugio a quota 1535 metri, comodamente raggiungibile in auto. La cena prevede un tagliere iniziale di benvenuto con una selezione di affettati e formaggi nostrani, per poi passare alla Bagna Caöda a volontà con tutti i suoi contorni, terminando con un dolce della casa a scelta. Per i bambini che non mangiano bagna cauda si propone un menù loro riservato con piatti a scelta a 15 euro. A pranzo il rifugio propone il classico menù o piatti alla carta con una scelta tra le polente e i piatti tipici, primi fra tutti gli Gnocchi alla Toma e le proposte del giorno. Info: www.pianmune.it

Questa domenica torna con un nuovo appuntamento con l'antiquariato a Ceva. Per le strade del centro storico, per tutta la giornata, ci saranno stand con oggettistica, collezionismo, numismatica, libri, stampe, dischi, vintage, modernariato, artigianato e creazioni d'ingegno. Sempre oggi, a Savigliano va in scena il mercatino dell’antiquariato organizzato da Gloria Monasterolo. Le vendite sono aperte dalle 8 del mattino fino alle 19 e, in caso di maltempo, c’è posto per tutti sotto i lunghi portici della città.

Spettacoli e musica

A Mondovì ritorna il Festival dei Giovani Musicisti Europei, storica rassegna che seleziona a livello europeo i più interessanti talenti emergenti. Ingresso intero 10 euro, ridotto 7 euro. Ingresso gratuito per gli allievi della Scuola Comunale di Musica di Mondovì e tutti gli studenti fino a 18 anni di età. Questa domenica, 5 novembre, alle 11 appuntamento al Circolo Sociale di Lettura, in via Francesco Gallo, con “Romanticismi”, musiche di, Fritz Kreisler, Eugène Ysaÿe, Nathan Milstein e Johann Sebastian Bach. Clarissa Bevilacqua, violino. Info: https://academiamontisregalis.it

Oggi, 5 novembre alle 17 il Teatro Politeama a Bra ospita l'evento "Sacred Concert - Duke Ellington" a cura dell'Istituto Civico Musicale "A. Gandino" e della Fondazione Fossano Musica. Si tratta di concerti sacri composti per big band, solisti, coro gospel e ballerini di tip tap composti dal grande musicista negli ultimi anni di vita. Ingresso gratuito su prenotazione compilando il form sul sito www.fossanomusica.it

Alba music festival organizza “Classica”, i concerti della domenica mattina, sotto la direzione artistica di Giuseppe Nova, uno spazio di piacere e cultura dedicato agli amanti della musica classica, in uno dei periodi di maggior interesse e attrattiva dell’annualità albese. I concerti si svolgono tutte le domeniche mattina alle 11 fino al 26 novembre nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba. Appuntamento oggi, 5 novembre, con “Meditazioni e danze”, recital del violoncellista e direttore tedesco Alexander Hülshoff e la pianista giapponese Megumi Hashiba su musiche di Fauré, Rossini e Massenet. Info: www.albamusicfestival.com

Sfumature raffinate, talento, melodie senza confini, un programma variegato e intenso: è quello che propone la XIX rassegna concertistica "Incontri d'Autore". Il prossimo appuntamento avrà luogo questa domenica, alle 16, presso lo Spazio Incontri della Fondazione Crc, in via Roma 15 a Cuneo, con un interessante menu a base di musica tzigana. A proporre un viaggio ricco di sfumature saranno Brigitte Staernes, virtuosa del violino, e Katty Teriaca, pianista di grande sensibilità. Il programma della serata includerà composizioni di Johannes Brahms, Antonin Dvorak, Béla Bartók, Fritz Kreisler, Pablo de Sarasate e Vittorio Monti. Info: www.facebook.com/incontridautorecuneo



Il nuovo spettacolo Grandi processi dell’antichità è ospite al Teatro Fratelli Vacchetti a Carrù oggi, 5 novembre, alle 15.30. Protagonisti di questo viaggio nelle arringhe di Cicerone, il più geniale avvocato di tutti i tempi, i Beniamini della Compagnia Torino Spettacoli: Elia Tedesco, Stefano Fiorillo, Barbara Cinquatti e Luca Simeone. Prezzi biglietti: posto unico € 10. Acquisto biglietti on line o in loco il giorno stesso dalle 14.30. Info e biglietti: www.torinospettacoli.com

La prima edizione del “Festival delle Colline” questa domenica, 5 novembre, alle 16.45, fa tappa nella meravigliosa Chiesa di Sant’Antonio Abate a Niella Tanaro con il quartetto d’archi Random Quartet composto da Giovanni Bertoglio (I Violino), Giulia Masiello (II Violino), Arianna Nastro (Viola) e Arianna Di Raimondo (Violoncello), che porteranno in concerto le colonne sonore più famose della storia del cinema. Passando attraverso le sonorità liriche di Morricone a quelle epiche di Hans Zimmer, il pubblico verrà accompagnato idealmente in territori lontani e intimi allo stesso tempo. Grazie alla musica, i paesaggi sconfinati del far west e quelli di un borgo della Sicilia, gli orizzonti avventurosi dell’oceano e quelli immaginari di pianeti lontani, saranno valorizzati e completati da paesaggi musicali che ne esalteranno le caratteristiche, per un risultato non meno emozionante e significativo di quello dato dall’immagine. Il concerto è a ingresso è libero e si concluderà con un momento conviviale a base di vin brulè e caldarroste.

Oggi, 5 novembre, alle 17 al Teatro Magda Olivero di Saluzzo, per la rassegna teatro ragazzi “Un sipario tra cielo e terra”, il Collettivo Clochart presenta “Scusa”, la storia di due sorelle in perenne litigio, come capita spesso, a imitazione dei litigi fra mamma e papa. I biglietti saranno acquistabili al botteghino del teatro a partire dalle 16.00. Ingresso 6.00 euro. Ridotto 5.00 euro sotto i 10 anni. Gratuito sotto i 3 anni. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

Per Estovest Festival Vagabonde Blue di Giovani Musiche è in programma questa domenica, 5 novembre, al Rondò dei Talenti di Cuneo alle ore 18. Samuele Telari (fisarmonica) sarà impegnato nelle esecuzioni di brani di Salvatore Sciarrino, Sofia Gubaidulina, Franck Bedrossian e Vittorio Montalti. Il Dipartimento di Musica Elettronica e Tecnici del Suono (METS) del Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo, guidato da Gianluca Verlingieri, e l’artista Stefano Allisiardi arricchiranno l’episodio di significativi stimoli creativi: le porte del Rondò dei Talenti apriranno alle 17.30 per l’ascolto dell’installazione sonora Rondò d’ance a cura del METS, e per la visione delle nuove tele dell’artista cuneese. Al concerto seguirà un rinfresco per trascorrere un momento conviviale con gli artisti. Info: www.facebook.com/EstovestFestival

Appuntamenti culturali

A Dronero è in calendario un nuovo appuntamento con il “Ponte del Dialogo”, Festival letterario diffuso, che si svolgerà fino al 7 novembre. In un momento storico in cui il successo sembra essere l’unico faro della vita, l’unica meta con le inevitabili fasi della delusione, dell’insoddisfazione, dell’inquietudine, è davvero importante non lasciarsi sedurre e ingannare dalla prospettiva del successo a tutti i costi: la felicità, come già diceva Madre Teresa di Calcutta, è un percorso, non una destinazione. A questi aspetti se ne aggiungono altri che sono parte del DNA festival: l’attenzione alla multiculturalità e all’inclusione sociale, il coinvolgimento dei giovani, la partecipazione della comunità, la collaborazione con le associazioni del territorio. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Per gli incontri delle 21 al teatro Iris è richiesta la prenotazione tramite www.eventbrite.itProgramma completo su: www.comune.dronero.cn.it

A Vicoforte sono prorogate fino al 26 novembre le visite alla cupola ellittica. Con elmetto e imbrago sarà possibile una salita di 60 metri fino alla sommità del Santuario di Vicoforte. Magnificat è il nome dell’emozionante esperienza di visita, che permette di rivivere l’eccezionale storia del Santuario di Vicoforte, capolavoro del Barocco piemontese, e ammirare da vicino gli affreschi della sua maestosa cupola, la più grande al mondo di forma ellittica. Un percorso coinvolgente, attraverso spazi mai aperti prima al pubblico, per scoprire gradino dopo gradino le tante curiosità del santuario, costruito a partire dalla fine del XVI secolo con l’idea di ospitare le tombe dei Savoia e oggi monitorato da sofisticate tecnologie di precisione. Ad attendere i visitatori in cima, lo splendido panorama sulle Langhe e l’arco alpino che circonda questo straordinario monumento di fede e d’arte. Info: https://kalata.it/esperienza/santuario-di-vicoforte-magnificat-cupola-ellittica

A Busca apertura nel fine settimana a Casa Francotto dove è allestita la mostra “L’altra metà – la donna nell’arte” che raccoglie 120 opere di settanta artiste, dalla scuola di Artemisia Gentileschi fino alle contemporanee come Shirin Neshat e Marina Ambramovich. L’esposizione si snoda attraverso un percorso tutto al femminile che va dal Seicento ai giorni nostri. Info: www.comune.busca.cn.it e https://casafrancotto.it

Al Filatoio di Caraglio fino a domenica 25 febbraio si può visitare la mostra “Inge Morath. L’occhio e l’anima”. Cent’anni fa nasceva Inge Morath, prima fotogiornalista donna nella storia dell’agenzia Magnum Photos. Il progetto espositivo conosce il suo sviluppo attraverso quindici sezioni tematiche che ripercorrono le principali esperienze di Inge Morath: si inizia con una serie di ritratti sulla fotogiornalista ad opera di diversi autori, tra cui Henri Cartier-Bresson, Yul Brynner e Phil Stern, per passare poi ai suoi esordi in occasione del suo viaggio a Venezia, dove sono nati la passione e il rapporto con la fotografia, ai reportage in Spagna, Italia, Iran, Francia, Messico, America, Russia e Cina. Viaggi che ha affrontato sempre con serietà, studiando la lingua, le tradizioni e la cultura di ogni regione dove si recava. Spazio poi alla serie Mask, figlia della collaborazione con l’illustratore Saul Steinberg, e ai ritratti dell’ultimo periodo della sua vita.

La mostra è aperta il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 19, mentre il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 19. Ingresso ridotto per chi esibisce il biglietto della mostra “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi”, l’esposizione collettiva in corso fino al 25 febbraio alla Castiglia di Saluzzo, che si lega fortemente alla monografica di Inge Morath e in cui sono esposte altre sue fotografie della serie “Mask”. Info: www.fondazioneartea.org

Una mostra fotografica di Paolo Viglione a cura di Ivana Mulatero che presenta "Masnà. Ritratti di bambini". Fino al 7 gennaio 2024 presso il Museo Mallè a Dronero, sabato e domenica dalle 15 alle 19. L’esposizione curata da Ivana Mulatero, direttrice del Museo Mallé, presenta una trentina di opere fotografiche, realizzate dal 2019 ad oggi, che ritraggono in prevalenza la giovanissima comunità valmairese. Info: www.facebook.com/museomalle