Lions Club Mondovì Monregalese con i padri Filippini presso il Santuario del Santissimo Nome di Maria

Un meeting dedicato alla memoria e all'operato dei soci Lions in passato e agli obiettivi futuri, con attenzione sia alle necessità locali che ai Service, come ha evidenziato il presidente del Lions Club Mondovì Monregalese Federico Bianchini.

In seguito alla S.Messa in memoria, celebrata da Padre Andrea presso il Santuario del Santissimo Nome di Maria dei Padri Filippini, con accompagnamento musicale dell’organo con il seminarista Edoardo, l'incontro è proseguito con una dettagliata illustrazione storica del relatore, Padre Marco, che ha evidenziato: “Il complesso di San Filippo, voluto dal Venerabile Padre Giovanni Battista Trona, è stato progettato dall’architetto Gallo, che ha realizzato l’idea dei Padri Filippini che era quella di non eccedere con affreschi, in quanto si viene qui ad ascoltare le parole e la musica, per questo la presenza dell’organo. Si vedono angoli, spigoli, parti buie e non ci sono finestre, ma verso l’Altare la vita si addolcisce nell’incontro con il Signore e tutto diventa archi e cerchi e luminosità. La facciata esterna è stata l’ultima parte realizzata ed è fatta parte di mattoni reali, altra parte dipinti. Il portale d’ingresso è di inizio ‘500, ma non era dei Filippini ma era della Chiesa di San Carlo che si trovava circa nella zona dell’attuale Piazza Cesare Battisti.”

Al termine della serata il presidente Federico Bianchini ha ringraziato Padre Marco e Padre Andrea per la disponibilità e per aver condiviso il principio Lions “We Serve”, essere a servizio della comunità.