L’'istituto "Eula" di Savigliano e Racconigi premiato al concorso “Il piacere di scrivere…poesia”

Quanti possono dire di aver scritto almeno una poesia in vita loro?

I ragazzi della III A MEC (Itis Racconigi), III A CAT e III D AFM (Geometri e Ragioneria di Savigliano) dell’IIS Arimondi-Eula possono eccome, ottenendo peraltro numerose menzioni e gratificazioni.

La premiazione del concorso “Il piacere di scrivere…poesia” è avvenuta venerdì 27 ottobre, in mattinata, nella splendida cornice del ridotto del civico Teatro Milanollo, alla presenza del Sindaco Antonello Portera, dell’assessore alla Cultura Roberto Giorsino e del Dirigente d’Istituto Luca Martini. Hanno fatto gli onori di casa gli insegnanti Antonio Scommegna e Maria Franca Dallorto Peroni, pilastri dell’Associazione Culturale Cenacolo “Clemente Rebora” che da tempo collabora con le scuole per la promozione e la diffusione dell’ars poetica. Quest’anno hanno invitato anche un illustre ospite, Cosimo Damiano Damato, artista e regista che ha avuto il pregio di conoscere e di raccontare in un filmato la grande poetessa Alda Merini. Damato ha conversato con gli studenti e ha citato alcuni dei loro testi da lui particolarmente apprezzati e raccolti in una silloge pubblicata dal Cenacolo.

Sono risultati vincitori Alberto Peretti (III A MEC di Racconigi) con la poesia “La scala”, Alice Maglio (III D AFM) con il testo “La felicità” e Chiara Mollo (III A CAT) con “La bellezza dei libri”. I ragazzi, emozionati, hanno letto in pubblico, insieme ad altri compagni che hanno ricevuto una menzione, le proprie composizioni veramente pregevoli.

Un grazie particolare alla Associazione Culturale Cenacolo “Clemente Rebora” che propone da anni agli studenti questa splendida occasione di vincere l’iniziale ritrosia verso la poesia, così potente e salvifica, e di scandagliare la propria interiorità mettendosi uno specchio nell’anima.