Saluzzo, Festa del IV Novembre: un giorno di memoria e impegno per l'Unità

In piazza Vittorio Veneto, si svolta ieri, la celebrazione del IV Novembre, Festa dell’Unità Nazionale, delle Forze Armate. Dopo l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro al monumento dei Caduti di tutte le guerre, la benedizione del parroco del duomo don Roberto Salomone.

Presenti autorità militari e civili, rappresentanti di associazioni combattentistiche e d’arma, cittadini, rappresentanti di classi del liceo Bodoni e della Consulta provinciale degli studenti.

L’invito a ricordare e continuare l’impegno per l’Unità nelle parole del sindaco Mauro Calderoni.

"Oggi non commemoriamo solo il passato glorioso dei nostri eroi militari, ma purtroppo anche i tanti, troppi civili che hanno perso la vita in tragici eventi bellici. Alcuni recenti. Altri drammaticamente in atto in questi mesi ed in questi giorni. Dobbiamo pertanto onorare il loro ricordo con il nostro impegno a costruire un futuro migliore, in cui la pace, la giustizia e la solidarietà siano alla base della nostra società."

il primo cittadino ha poi messo l'accento sulla importanza della celebrazione.

"In questa giornata riflettiamo pero anche sull'unità nazionale. Un'unità che e costruita sulla diversità che arricchisce il nostro paese. La nostra unita sta nella capacita di accettare le differenze e lavorare insieme per un obiettivo comune: un'Italia più forte e inclusiva per tutti. Oggi, mentre onoriamo i nostri caduti, riaffermiamo il nostro impegno per un paese unito nelle diversità. Solo attraverso l'unita e la collaborazione nelle diversità possiamo realizzare il sogno di un'Italia in cui ogni individuo e rispettato e valorizzato, indipendentemente dalla sua origine, cultura, religione o status sociale. Ricordiamo i sacrifici dei nostri bisnonni, nonni, padri e rinnoviamo il nostro impegno per un'Italia unita e inclusiva. Viva Saluzzo. Viva l'Italia unita".