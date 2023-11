Stipulata una convenzione di collaborazione tra l’associazione Le Terre dei Savoia e la Condotta Slow Food di Fossano

Una convenzione di collaborazione volta a promuovere attività, laboratori, progetti di educazione nell’ambito dell’alimentazione, della cura della persona, della sensorialità, dell’ambiente e della biodiversità (con particolare attenzione al settore delle erbe aromatiche, medicinali, dei fiori eduli e delle essenze), nonché un simbolico accordo pensato per promuovere iniziative di formazione per insegnanti, educatori e famiglie su tematiche di comune interesse. Questa, in breve, la finalità del documento condiviso e sottoscritto ieri sera, venerdì 3 novembre, a Fossano dal presidente dell’associazione Le Terre dei Savoia, Valerio Oderda, e dal fiduciario e rappresentante legale della Condotta Slow Food di Fossano, Marco Barberis.

Una sinergia collaborativa figlia di una visione e di una sensibilità condivise, frutto di un reciproco impegno nella divulgazione didattico-educativa del patrimonio storico-naturalistico del territorio. Evidenti, dopotutto, i punti di contatto tra il progetto della “Rete dei Giardini delle Essenze” promosso in questi anni dalle Terre dei Savoia e l’analoga progettualità dell’”Orto in Condotta” portata avanti con entusiasmo dal sodalizio fossanese. Un binomio che si era già incontrato con successo nelle scorse settimane durante l’inaugurazione del nuovo Giardino della Casa del Custode di Marene e che adesso, con la stipula ufficiale di un’apposita convenzione, potrà ulteriormente rafforzarsi per contenuti e iniziative di promozione, ricerca e valorizzazione.