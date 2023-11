L’Imperiese di Federico Raviola è tricolore, grandi emozioni allo sferisterio di Cuneo

Lo spettacolo della Pallapugno è andato in scena ieri pomeriggio allo sferisterio “Francesco Capello” di Cuneo con una cornice di pubblico caloroso e festante, segno di grande vitalità di questo sport.

Quasi 1500 spettatori hanno assistito alla 'bella' di finale fra Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola e la Marchisio Nocciole Cortemilia di Massimo Vacchetto con in palio il 101° scudetto tricolore.

La vittoria finale è andata alla squadra ligure che ha disputato una partita perfetta e ha approfittato di una giornata non particolarmente felice degli avversari, imponendosi con un netto 11-4.

Dopo il primo gioco, molto equilibrato, e risolto solo ai vantaggi da Raviola, gli imperiesi hanno allungato portandosi sul 3-0 anche grazie ad un intra spettacolare di Iberto nel terzo gioco. Nel gioco successivo recupero dal 15-40 dei liguri, e chiusura di forza ai vantaggi che consentono a Raviola di portarsi sul 4-0. Reagisce Vacchetto di orgoglio, con una rimonta fino al 5-2 e qualche buon colpo al volo, ma inesorabili rispondono gli imperiesi, con ottime giocate di Giribaldi e dei terzini. Sul 5-3 qualche contestazione dei cortemiliesi, qualche momento di nervosismo, con il punto chiuso da Raviola, molto costante in battuta e al ricaccio. Si va al riposo sul 7-3 e i due giochi successivi sono quelli decisivi, soprattutto sul piano psicologico. Vacchetto comincia bene l’undicesimo ma viene rimontato. Si arriva quindi al 9-3 con Raviola ben assecondato dai compagni e la partita sembra segnata. I cortemiliesi decidono di far entrare Meistro al posto di Cane e spostano Boffa centrale. Si portano sul 9-4, ma è un fuoco di paglia che non sposta l’inerzia dell’incontro. Più regolari e precisi gli imperiesi conquistano il 14° gioco dopo una battaglia punto a punto e chiudono in 2 ore e 40 minuti senza lasciare scampo agli avversari, con le prime gocce di pioggia sul terreno dello sferisterio cuneese.

Lo scudetto torna dunque a parlare ligure con una finale giocata davvero bene da tutti i componenti della Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese e soprattutto dal capitano Federico Raviola.

Le formazioni in campo:

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese: Federico Raviola, Oscar Giribaldi, Davide Iberto, Davide Malafronte, riserva Simone Giordano

Marchisio Nocciole Cortemilia: Massimo Vacchetto, Giulio Cane, Francesco Rivetti, Stefano Boffa riserva Riccardo Meistro.

Arbitri Daniele Santini e Giulia Viada

La soprano Serena Garelli ha cantato l’inno d’Italia all’inizio dell’incontro.

Ricordiamo che si è arrivati alla 'bella' dopo le due partite precedenti, quella di andata a Cortemilia, conclusa in favore dei padroni di casa per 11-8 e quella di ritorno vinta dall’Imperiese a Dolcedo, con il punteggio di 11-7.

Complimenti vivissimi ai neo campioni d’Italia 2023!