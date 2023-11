La sfida SMART GRID per i futuri periti elettrotecnici del Vallauri

Il termine elettrificazione si riferisce al processo di sostituzione delle tecnologie basate sui combustibili fossili, quali carbone, petrolio e gas naturale. L'accordo firmato da 196 nazioni durante la conferenza COP21 di Parigi del 2015 ha accelerato in tutto il mondo lo sviluppo di tecnologie per la riduzione dei gas serra responsabili dell'aumento della temperatura del pianeta. La transizione è rapida e ci offre sfide importati e opportunità da cogliere.

La transizione dalla produzione di energia elettrica dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili ha introdotto nuove sfide per il bilanciamento tra domanda e offerta. La natura intermittente della produzione tramite sole e vento, la seconda e la terza più grande fonte di energia rinnovabile dopo l'idroelettrico, li rende particolarmente problematici da gestire nel sistema di rete nella sua forma attuale.

Il settore Elettrotecnica dell’Istituto Vallauri si è posto l’obbiettivo di legare sempre più maggiormente la propria programmazione con la realtà del nostro Paese. La tematica della produzione dell’energia non è più trattata solo dal punto di vista teorico, ma anche pratico, tramite le SMART GRID. Lo Smart Grid è un sistema per una "distribuzione intelligente" dell’elettricità, in grado di conoscere il consumo dei vari utenti e di gestire la generazione e la distribuzione dell’elettricità in funzione della domanda. In parole semplici, se in una certa area abbiamo una potenziale sovrabbondanza di energia, l’energia in eccesso può essere ridistribuita ad altre aree che ne necessitano, sulla base delle reali richieste dagli utenti. Inoltre, il software che regola lo Smart Grid può monitorare il flusso elettrico del sistema, integrare nella rete l’energia rinnovabile e attivare / sospendere i processi industriali o domestici durante i periodi nei quali l’elettricità costa meno / di più.

La necessità delle smart grid è dettata dall’obiettivo di rendere la generazione di energia elettrica sempre più “verde” (fotovoltaico/eolico/idroelettrico) e sempre più distribuita sul territorio, ma questo comporta un approccio completamente diverso della gestione della rete elettrica e crediamo che questo aspetto possa essere strategico nel prossimo futuro.