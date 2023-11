Calcio Serie D: Bra corsaro, l'Alba cade in casa

(foto a.lusso a c bra)

Disputata la 12^giornata sui campi del girone A di Serie D.

Bene il Bra, corsaro sul campo del Gozzano con una rete di bomber Musso per lo 0-1 finale: seconda vittoria esterna consecutiva dei giallorossi.

L'Alba Calcio cade in casa contro l'RG Ticino. Il calcio di rigore trasformato da Galvagno, dopo le reti di Salducco e Gonzalez, fissa il risultato sull'1-2.

Per quanto riguarda gli altri campi pari a reti bianche nel match clou tra Chisola e Alcione Milano. Ne approfittano Asti (3-0 in trasferta sul Pont Donnaz) e l'Albenga (espugnato il campo della Sanremese per 1-0).

I RISULTATI DELLA 12^GIORNATA

Derthona-Borgosesia 1-1

Alba-RG Ticino 1-2

Vogherese-Lavagnese 1-3

Chieri-Fezzanese (inizio ore 15,45)

Chisola-Alcione Milano 0-0

Gozzano-Bra 0-1

Ligorna-Varese 1-1

Pinerolo-Vado 0-0

Pont Donnaz-Asti 0-3

Sanremese-Albenga 0-1

CLASSIFICA: Alcione Milano 25, Asti 23, Albenga, Chisola 22, Ticino 21, Derthona 19, Vado 18, Varese 17, Bra, Fezzanese*16, Vogherese, Lavagnese 14, Ligorna, Pinerolo, Borgosesia 13, Gozzano, Sanremese, Chieri*12, Alba 11, Pont Donnaz 8

*una partita in meno