Volley maschile A3: Savigliano, due punti d'oro dalla trasferta in Sardegna

Il Monge-Gerbaudo Savigliano soffre, lotta in quattro set combattutissimi e poi strappa la vittoria al quinto, ritornando con due punti dalla difficile trasferta sarda sul campo del Sarlux Sarroch, nella quinta giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

Un successo meritato, che consente ai biancoblu di issarsi momentaneamente al terzo posto nel raggruppamento, con otto punti e due sole lunghezze di ritardo dalla capolista San Donà.

La cronaca

Come da previsioni della vigilia, il primo set parte con grande equilibrio. I padroni ei casa, trascinati da Romoli, provano a prendere margine, ma Savigliano rientra e, grazie alle battute di Rossato e Van de Kamp, scappa sul 16-19. È lo strappo decisivo, perché gli isolani non riescono più a rientrare, fino al punto decisivo di Galaverna: 22-25 e 0-1.Il secondo set è avvincente. Dopo la consueta fase di equilibrio (8-8), è la Sarlux a guadagnare margine, con un netto 14-9 costruito soprattutto sulle giocate di Romoli e Sideri. I piemontesi rientrano a fatica, ma riescono a impattare a 22, prima che due punti consecutivi di Fortes, il secondo dei quali con un bel muro, non chiudano la contesa sul 25-23, ristabilendo la parità.Nel terzo parziale, il Monge-Gerbaudo ha il merito di partite subito forte, scavando un solco importante sugli avversari grazie al consueto servizio ficcante di Galaverna. È un margine significativo, che Sarroch prova a colmare ma senza successo: 21-25 e primo punto assicurato per Dutto e compagni.

Nel quarto, sono i ragazzi di coach Franchi, questa volta, a partire fortissimo. Simeon corre ai ripari, giocandosi per due volte la carta del time-out, e la scelta paga, perché i suoi provano l’incredibile rientro in rincorsa. Nulla da fare: una diagonale vincente di Sideri fa 25-22 mandando le squadre al tie-break.Qui, è, come spesso accade, chi parte meglio a prevalere. A farlo è Savigliano, che, trascinato dai servizi di Van de Kamp, trova quel margine sufficiente per condurre in porto la partita.

Di chi è l’ultimo punto? Manco a dirlo, del solito Galaverna, già decisivo in tre delle quattro vittorie ottenute fin qui dai Simeon-boys.

Top scorer dell’incontro è Auke Van de Kamp, autore di 29 punti, a cui si aggiungono i 28 di Rossato per i piemontesi. Tanti i punti anche in casa Sarroch: 26 per Romoli, 20 per Sideri.Ancora in trasferta. Rientrati con un volo serale nel post-partita, i saviglianesi avranno ora qualche giorno per ricaricare le pile in vista della prossima sfida, ancora in trasferta.

Domenica 12, alle ore 18, saranno infatti di scena al PalaSavena, casa della Geetit Bologna, in quello che sarà uno dei big-match della sesta giornata.

Sarlux Sarroch – Monge Gerbaudo Savigliano 2-3 (22-25, 25-23, 21-25, 25-22, 10-15)

Sarlux Sarroch: Fabroni 0, Ntotila 3, Leccis 7, Romoli 24, Sideri 20, Fortes 10, Agostini 0, Ciupa 10, Mocci (L), Giaffreda (L), Pisu 0. N.E. Curridori, Cristiano, Beghelli. All. Franchi.

Monge Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 1, Rossato 28, Van de Kamp 29, Galaverna 21, Rainero 3, Dutto 7, Gallo (L1), Rabbia (L2); Carlevaris 1, Calcagno, Brugiafreddo; N.E. Quaranta, Turkaj. All. Simeon.

ARBITRI: Jacobacci, Bonomo

NOTE - durata set: 31', 30', 28', 35', 24'; tot: 148'.