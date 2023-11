Volley A2/F: due punti per ripartire! La Lpm Bam Mondovì a denti stretti supera la Cbl Costa Volpino al tie-break

A denti stretti la Lpm Bam Mondovì torna a muovere la classifica. Le Pumine di coach Marco Gazzotti superano in trasferta la Cbl Costa Volpino per 2-3, al termine di un match piuttosto deludente dal punto di vista tecnico. Le Pumine anche oggi hanno confermato di non attraversare un ottimo stato di forma, soprattutto dal punto di vista mentale, con alti e bassi vertiginosi, a dimostrazione che tutte le scorie del periodo non sono state eliminate del tutto. Questa, però, era la prima gara senza Valeria Pizzolato e sopperire a questa assenza non è di certo una passeggiata.

Le rossoblù, inoltre, hanno avuto il merito di non mollare, anche quando le padrone di casa, grazie a un muro solido e a tratti impenetrabile, si era portata avanti di 2-1. Due punti per ripartire, dunque, in attesa di momenti migliori. A proposito di migliori, da segnalare le ottime prove di Laura Grigolo (20), probabilmente la migliore in campo, e quelle delle centrali Alice Farina (11) e Chiara Riparbelli (11).

PRIMO SET: in avvio le pumine partono in sordina, consentendo alle padrone di casa di portarsi sul 5-1. Dopo il time-out di coach Gazzotti la situazione cambia e la Lpm ritrova subito la parità. Si prosegue sul filo dell'equilibrio fino al 14-14. Le monregalesi alzano il ritmo e vanno in fuga. Si arriva al 18-24 con ben sei set-point per le pumine. Al secondo tentativo arriva l'errore al servizio della Boshnakova, che fissa il punteggio sul 19-25.

SECONDO SET: dopo un avvio equilibrato arrivano diversi errori da parte di Decortes e compagne. La Costa Volpino ringrazia e vola sull'11-4. Coach Gazzotti si gioca anche il secondo time-out e finalmente arriva la reazione delle rossoblù, che piazzano un break di quattro punti di fila, 11-8. Nuovo break per le bergamasche e Cbl che prende il largo sul 18-13. La Lpm non riesce a recuperare e sul 24-18 la squadra di Cominetti può usufruire di 6 set-point. Al terzo tentativo arriva l'errore al servizio di Chiara Riparbelli per il punto del 25-20.

TERZO SET: tanto equilibrio in avvio e squadre ferme sul 3-3. Il primo break lo ottiene la Costa Volpino, che si porta sul 9-6. Time-out chiesto da coach Gazzotti. Momento difficile per le pumine, che non riescono a incidere a dovere. Sul 14-7 coach Gazzotti non può fare altro che chiamare il secondo time-out. Entra in campo Miriana Manig al posto di Allasia. Sul 17-11 coach Cominetti preferisce chiamare il time-out. Il muro bergamasco continua a essere solido e si arriva così sul 21-12. Arrivano dieci set-point per la Cbl, ma basta il primo per chiudere il parziale sul 25-14.

QUARTO SET: le Pumine provano a restare aggrappate al match e ripartono subito con uno 0-3. Gravi difficoltà in ricezione per la Lpm e il punteggio torna in parità sul 6-6. Ancora equilibrio sul 10-10. Break per le pumine, che a denti stretti trovano con Coulibaly il punto dell'11-13. Time-out chiesto da coach Cominetti. Le padrone di casa rosicchiano due lunghezze. Muro di Farina ed Lpm sul 16-20. Time-out chiesto da Gazzotti sul 19-22. A denti stretti arrivano quattro set-point per le pumine. Al primo tentativo arriva il diagonale vincente di Clara Decortes per il punto del 20-25.

TIE-BREAK: Boshnakova piazza la prima stoccata. Pronta risposta per le Pumine, che ribaltano la situazione e si portano sul 2-4. Time-out per coach Cominetti. Ace di Grigolo ed Lpm avanti 4-7. Ancora time-out sul 5-9. La Costa Volpino non molla e dopo l'ace di Agazzi accorcia sul 7-10. Time-out chiesto da coach Gazzotti. Sul 9-14 arrivano cinque matc-point per la Lpm. Al secondo tentativo chiude Laura Grigolo sul 10-15.