Cuneese sempre più isolato dalla Francia: "colpa" dell'inconcludenza dei rappresentanti locali?

Egregio direttore

Il Piemonte, si sa, è circondato dalle Alpi per cui le comunicazioni con la Francia devono valicarle.

Ora, numerosi personaggi si sono accorti che basta una frana su una linea ferroviaria o la chiusura di un traforo (per doverosa manutenzione) per bloccare il tutto. E allora si crea l'ennesimo comitato di monitoraggio, noi siamo campioni di riunioni, dibattiti, commissioni varie dove si blaterano nobili concetti ma poi zero risultati.

Nell'ambito della Regione poi il cuneese risulta ancora più penalizzato, siccome si avvicinano le elezioni regionali ed europee è partito il solito teatrino che appassiona ancora molti italiani. Chi è all'opposizione tuona contro chi governa tranne dimenticarsi che prima governava , questo vale per tutti.

Stupisce quindi relativamente che l'On Gribaudo, parlamentare dal 2013 (già presente al famoso trattato tra l'allora premier Letta e il presidente francese) di cui non sono mai pervenuti interventi fattivi in merito, così come la sindaca di Cuneo (è stata senatrice per 5 anni) adesso si sveglino sulla linea ferroviaria Cuneo- Ventimiglia (il medesimo concetto vale anche per la sanità e altro).

Già alla creazione del Regno d'Italia la provincia si lamentava di pagare più imposte di quanto ricevesse, eppure da metà ottocento i rappresentanti del popolo erano riusciti a far finanziare ferrovie e strade a cui avevano contribuito anche comuni e province.

Nell'ultimo dopoguerra stesse situazioni con la pubblicazione del "libro nero della provincia di Cuneo" ma, dopo numerosi sforzi, si era riattivata la linea verso il mare grazie anche ad alcuni onorevoli del luogo.

Se i problemi sono peggiorati negli ultimi vent'anni risulta evidente l'inconcludenza dei rappresentanti locali (per incapacità o disinteresse concreto se non a parole). Occorre quindi che tutti i personaggi (di sinistra, destre, centro, neutri) uniscano le forze per trovare le risorse e stanziarle onde vedere risultati.

Certo anche le organizzazioni varie (industriali, artigianali, commerciali, agricole), sempre in prima fila per chiedere contributi e sussidi, facciano la loro parte come fecero un tempo i loro antenati (ovviamente per poi avere un ritorno).

Tutti chiedono la firma di una nuova convenzione sul funzionamento della linea ferroviaria Cuneo-Nizza senza conoscerla se non per indiscrezioni. Prioritariamente occorre sistemare il tracciato e poi (anche in base ai lavori ) si può pensare a nuovi treni.

Qui casca l'asino perché ci vogliono risorse certe e stanziate.

Che gli obiettivi (o meglio, le priorità) francesi non siano uguali ai nostri risulta evidente (vale ovunque), ma anche questa non è una novità. La storia conferma. Il fatto riportato dall'assessore Gabusi che la SNCF chiederebbe un pedaggio non è poi così assurdo: le norme prevedono che l'impresa di trasporto debba corrispondere al gestore dell'infrastruttura una somma, siccome da anni la vecchia convenzione, di fatto, non è più applicata. Si potrebbe ribattere: va bene ma i treni italiani non effettuano servizio in Francia; come si vede non proprio grandi passi avanti.

Rimango dell'idea che troppi comitati ed enti vari creino solo confusione, senza avere un quadro chiaro e completo dell'argomento pur con le migliori intenzioni.

Un 'ultima considerazione ,su Cuneo "Città Alpina ": non basta essere circondata da montagne per considerarsi tale. Se si leggono le condizioni per fregiarsi del titolo, si vede come siamo abbastanza distanti e non basta presentare un libro o proiettare un film.

Si potrebbe iniziare rendendo fruibili i trasporti per le vallate: davanti alla stazione non esistono indicazioni sulle linee ed orari (non bastano le App) ed i mezzi usati non sono proprio moderni.

Mauro Tosello