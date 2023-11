Alle celebrazioni del IV Novembre a Vicoforte anche i rappresentanti del Consiglio comunale dei Ragazzi

Anche Vicoforte, ieri, domenica 5 novembre, ha celebrato la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate.

Alla Santa Messa, officiata nella chiesa parrocchiale alla presenza del sindaco, della giunta, di consiglieri comunali e di rappresentanti del locale Gruppo Alpini e dell’ANPI, era anche presente la neoeletta sindaca dei ragazzi Anastasia Oggerino con i componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e di parecchi alunni della scuola primaria.

Dopo la funzione, in corteo, è stato raggiunto il monumento ai Caduti sulla cui lapide sono incisi i nomi di soldati e civili caduti nelle guerre del secolo scorso e davanti alla quale è stata deposta la corona d’alloro.

I ragazzi, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno quindi letto i nomi incisi sulla lapide ed alcuni brani di poesie e prose in ricordo di quel periodo storico e delle sofferenze create dalle guerre, sulle quali avevano potuto riflettere nei giorni precedenti a scuola. Il Sindaco ha commentato la ricorrenza e dopo aver ringraziato tutti i presenti ha portato un’altra corona d’alloro al cippo posto nel Parco della Rimembranza in ricordo degli Alpini caduti.

"Ho ricordato - commenta il sindaco Gian Pietro Gasco - l’importanza della ricorrenza dei IV novembre che mantiene intatto il suo valore nonostante dopo tanti anni, da quando per noi italiani sono cessate le guerre, molti conflitti continuano ad essere sempre più presenti nel mondo e sempre in modo più ampio e più vicino a noi. Le nostre generazioni non sono riuscite a far cessare questi orrori ed ho invitato i ragazzi, nostra speranza per il futuro, a fare meglio di noi. Lo dobbiamo anche per il rispetto e per la riconoscenza che dobbiamo ogni anno giustamente rinnovare a coloro che hanno perso la vita per la nostra patria e la nostra libertà."