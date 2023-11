La pilota di moto borgarina Arianna Barale ospite del Panathlon Club Mondovì

Si è tenuto presso il ristorante trattoria “Croce D’Oro” di Sant’Anna Avagnina a Mondovì il consueto appuntamento mensile di cultura sportiva del Panathlon Club Mondovì, sotto la direzione del Presidente Ezio Tino.

L’incontro, dal tema “Motociclismo al Femminile”, è stato allietato dalla presenza di Arianna Barale, pilota di moto di Borgo San Dalmazzo classe 2007. La giovanissima, studentessa liceale, reduce dal terzo posto finale conquistato nel Campionato Italiano Velocità Femminile, ha raccontato frammenti della sua vita su due ruote rispondendo alle domande dell’addetto stampa del Club, Luca Tealdi

Il 2023 l’ha vista competere nella serie tricolore in sella alla Kawasaki 400 Ninja del team Pedercini, con cui si è fatta vedere spesso nelle posizioni di testa, conquistando la terza piazza in classifica piloti dopo l’ultimo round andato in scena all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Un altro risultato importante è quello ottenuto nell’ambito del Trofeo Del Mediterraneo, in Puglia, all’Autodromo del Levante. Sesta in gara1, seconda in gara2: l’atleta borgarina ha così chiuso in bellezza la stagione agonistica, pronta per le sfide future.