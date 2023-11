L’associazione Donne per la Granda a Saluzzo per la 2ª giornata del ringraziamento

Tempo di festa per l’associazione Donne per la Granda. La presidente Giovanna Tealdi invita tutte le socie alla 2ª giornata del ringraziamento che si terrà domenica 12 novembre a Saluzzo.

In programma la Santa Messa alle ore 10 nel Duomo Maria Vergine Assunta, a cui seguirà la foto di gruppo ed una passeggiata per il centro storico della città, sede dell’antico marchesato. Infine, tutti a tavola per il pranzo sociale che sarà servito a Lagnasco.