Mondovì, oltre 450 ragazzi per il ritorno del salone dell'orientamento a Piazza

Un’intera giornata dedicata all’orientamento alla quale hanno preso parte più di 450 ragazzi, incuriositi e attirati dalle offerte didattiche proposte dai diversi indirizzi scolastici presenti. Sei, in tal senso, gli istituti e le residenze per studenti che hanno presentato i propri percorsi di studio e nei dettagli: “Cigna – Baruffi – Garelli”, “Vasco – Beccaria – Govone”, “Giolitti – Bellisario”, “Baruffi” di Ceva e Ormea, CFP Cebano-Monregalese e Istituto “Casati Baracco”. Questi, in breve, i numeri del Salone dell’Orientamento promosso dal Comune di Mondovì lo scorso 4 novembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso la nuova palestra della Polveriera.

"Accogliamo con orgoglio e soddisfazione l’interesse suscitato dal Salone dell’Orientamento 2023" il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora all’Istruzione Francesca Bertazzoli. "Per l’intera giornata si è respirata una suggestiva atmosfera di scoperta e di ricerca che ha coinvolto i ragazzi e le loro famiglie. Non solo i futuri studenti accompagnati dai genitori, insomma, ma anche tanti fratelli, nonni e familiari generici, tutti intenti ad ascoltare, chiedere e informarsi. Uno straordinario momento di confronto allargato che ha attirato centinaia di persone, effige di un evento aggregativo rivolto alle generazioni del futuro, alle quali la nostra Amministrazione guarda da sempre con estrema fiducia".