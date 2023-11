Rocca Cigliè ha celebrato la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

E' stata commemorata ieri, domenica 5 novembre, la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate a Rocca Cigliè.

Oltre all'amministrazione comunale, con il sindaco Luigi Ferrua, vi è stata una nutrita partecipazione degli Alpini del gruppo locale e dei paesi limitrofi.

Dopo la tradizionale deposizione della corona d'alloro in onore dei caduti delle guerre, presso il monumento, i bambini del paese hanno ricordato ai presenti, i passaggi storici della festa del 4 Novembre.

Al termine l’orazione, il sindaco Ferrua, ha auspicato una risoluzione di pace in tempi brevi per i conflitti in atto.