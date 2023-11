Taglio del nastro per il nuovo campo coperto del tennis club Saluzzo

Rinnovata completamente la struttura di uno dei campi coperti del Tennis club di Saluzzo in via Beato Ancina. L’intervento ad opera del Comune, è consistito nel rifacimento della copertura esterna (danneggiata dalla grandine) e interna, sostituzioni delle travi e realizzazione del nuovo pavimento del pavimento in erba sintetica: 22 millimetri a 4 strati, ultimo dei quali, in terra rossa.

Darà vantaggi al gioco veloce, con il perfetto rimbalzo della pallina, garantendo la corretta torsione del piede. Caratteristiche sottolineate dal vicesindaco Franco Demaria alla consegna, sabato 4 novembre insieme alle assessore Fiammetta Rosso e Attilia Gullino, al presidente del Consiglio Enrico Falda, consiglieri e alla presenza del direttivo del club tennistico saluzzese, presieduto da Matteo Ballario.

"Una struttura che diventa luogo di aggregazione e di benessere della comunità – e sul cui rinnovamento l’amministrazione era già intervenuta lo scorso anno sostituendo i vecchi fari, con una più nuova illuminazione led. L’impianto sportivo si trova a fianco della bocciofila Vittoria, anch’essa ristrutturata totalmente e vicino ai campi "Andrea Martino" nel quartiere Maria Ausiliatrice dove si allenano i bambini dell’Olimpic e AC Saluzzo. Un’area riqualificata dal punto di vista sportivo e aggregativo".

Costo dell'intervento 87.700 mila euro, di cui 5.500 euro di travi, con una intercapedine di nuova tecnologia che favorisce anche il riscaldamento.

Il vicesindaco ha ricordato la fioritura di cantieri in questo momento, circa 22 aperti, pari a 18 milioni di euro che fanno arrivare il bilancio del Comune di Saluzzo a 40 milioni di euro.

Il tennis club saluzzese, oggi con circa 200 iscritti, tra adulti e bambini e un significativo palmares, nacque il 22 maggio 1931 con il primo presidente, avvocato Pratis, secondo campo da tennis della Granda, dopo Cuneo.

I campi in terra rossa furono localizzati presso l’impianto sportivo “Willy Burgo”, voluto dalla famiglia Burgo, inaugurato l’anno precedente. Da allora sono rimasti sempre in via Beato Ancina e la loro storica permanenza in città è stata ufficializzata con una targa posta il 1° settembre del 2002. Il Tc Saluzzo, dal 2003 è inserito tra le società sportive storiche del Piemonte.