Tangenziale Verzuolo-Manta, cinque associazioni ambientaliste dicono no: "Ennesimo consumo di suolo"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera siglata da cinque associazioni ambientaliste sul tema della nuova "tangenziale" tra Verzuolo e Manta.

Siamo venuti a conoscenza che è intenzione dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo, con il parere favorevole del Comune di Verzuolo, realizzare una nuova strada, chiamata, forse impropriamente, “Tangenziale” tra Verzuolo e Manta. Una strada, si legge nei comunicati pubblicati sui giornali, definita “un’opera strategica per tutta la Provincia di Cuneo”.



Ribadiamo il nostro fermo no a questo ennesimo consumo di suolo, tanto più inaccettabile in questo momento storico di grave crisi climatica con le drammatiche conseguenze che quasi tutti i giorni dobbiamo vedere. Non è più possibile consumare neppure un metro quadro di terreno, tanto più se a sparire sono frutteti tra i più pregiati d’Italia e terreni agricoli di altissimo valore.



Non si vede la necessità di questa ennesima strada, che dovrebbe “fare in modo che i camion e i Tir non passino più per il centro del paese e della frazione di Falicetto”. Ma i Tir non devono più passare. C’è una ferrovia in disuso, da ripristinare. Una ferrovia che servirebbe al trasporto passeggeri (Saluzzo è l’unica delle sette città sorelle della Granda che non ha più un trasporto ferroviario) e, soprattutto, al trasporto merci con grande vantaggio per i produttori di frutta (e non solo) che debbono raggiungere il porto di Vado Ligure o altre aree interessate dalla ferrovia per mandare all’estero le loro produzioni.



Per la viabilità normale sono sufficienti le strade che ci sono. Si migliori l’esistente nei punti di criticità.Quali portatori di interesse collettivo, chiediamo un incontro con la Provincia per prendere visione del progetto e faremo fronte comune con i comitati sorti spontaneamente a Verzuolo e Manta e con le Associazioni di categoria per portare avanti insieme questa fondamentale battaglia.



Domenico Sanino, presidente Pro Natura Cuneo

Bruno Piacenza, presidente Legambiente Cuneo,

Patrizia Rossi, presidente LIPU Cuneo

Albino Gosmar, presidente Cuneo birding

Alberto Collidà, presidente Italia Nostra Cuneo