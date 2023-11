Fotografie creative: come ottenere effetti straordinari con semplici trucchi

Al giorno d'oggi, con un normale smartphone, puoi scattare fotografie uniche grazie a numerosi filtri e effetti preimpostati. Tuttavia, questi sono effetti digitali che chiunque può replicare con lo stesso telefono. Per fare tue davvero le foto e donare dei regali foto personalizzati, niente batte l'uso di trucchi fatti in casa. In questo articolo, troverai suggerimenti per scattare foto straordinarie e a basso costo, alla portata di tutti.

Il vetro bagnato

Il fascino delle fotografie risiede nella gestione della luce e delle ombre. Per creare foto davvero incredibili, prova a utilizzare un vetro o del plexiglass bagnato. Spruzza un po' d'acqua sulla superficie e illumina il vetro con una luce. Posiziona il soggetto da fotografare dall'altro lato. La luce che passa attraverso le gocce d'acqua crea un effetto straordinario, simile a una giornata piovosa. Tuttavia, è un effetto unico perché la luce utilizzata è diversa. Devi provarlo per crederci!

Lo scolapasta

Continuando a sperimentare con la luce e l'ombra, prendi uno scolapasta semplice. I fori nello scolapasta possono creare un effetto particolare, perfetto per un ritratto. Puoi posizionarlo davanti a una fonte luminosa, come una lampada, o usarlo all'aperto con la luce del sole.

Orienta lo scolapasta verso la luce e vedrai comparire dei piccoli fasci luminosi. La distanza del soggetto dalla fonte luminosa influenzerà l'effetto: più il soggetto è vicino, più i fori dello scolapasta saranno precisi e nitidi. Muovendo il soggetto lontano dalla luce, otterrai un effetto più sfumato. Sperimenta e scegli l'effetto che preferisci.

Il nastro adesivo

Il nastro adesivo può essere un ottimo strumento per scattare foto originali in modo semplice. Tutto ciò di cui hai bisogno è del nastro adesivo trasparente. Per evitare che sia troppo appiccicoso e danneggi il tuo smartphone, sfregalo un paio di volte sul dorso della mano per rimuovere un po' di colla in eccesso.

Ora puoi applicare il nastro adesivo sulla fotocamera, non è necessario farlo in modo perfetto. Le pieghe e le parti stropicciate daranno un effetto sorprendente alle tue foto. Gli altri rimarranno stupiti e ti chiederanno come hai ottenuto uno scatto del genere, scoprendo che è sufficiente utilizzare il comune nastro adesivo.

I pennarelli

Se desideri scattare foto originali ma non hai un budget per una macchina fotografica professionale, puoi usare dei semplici pennarelli. Assicurati che siano a base d'acqua per non danneggiare permanentemente la lente del tuo smartphone. In alternativa, puoi utilizzare acquerelli facilmente lavabili.

Con molta delicatezza, colora l'obiettivo e scatta le tue foto, che avranno un tocco di colore in base alla tonalità scelta. Sperimenta con colori diversi per ottenere foto artistiche fuori dal comune.