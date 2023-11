L'esperto di criptovalute sostiene che il prezzo del Dogecoin sta costruendo una "base rialzista", Everlodge e Shiba Inu si impennano

Shiba Inu (SHIB) è salita, la seguirà?

La criptovaluta Shiba Inu ha registrato un calo dell'attività di masterizzazione nel mese di ottobre. Tuttavia, nel mese di novembre si è registrata un'impennata dell'attività di masterizzazione. I dati di Onchain hanno mostrato un aumento del 1.400% dell'attività di masterizzazione della Shiba Inu.

Secondo i dati, oltre 115 milioni di token SHIB sono stati distrutti durante il processo. I token SHIB sono stati distrutti per provocare un aumento del prezzo dell'altcoin. Purtroppo, il prezzo di Shiba Inu non è riuscito a superare il livello di resistenza di 0,00000800 dollari.

Tuttavia, le previsioni sul prezzo di Shiba Inu per il quarto trimestre rimangono rialziste. Secondo gli analisti di criptovalute, SHIB potrebbe superare la suddetta resistenza e salire fino a 0,00001000 dollari. Tuttavia, alcuni analisti prevedono un prezzo di 0,000012500 dollari prima della fine dell'anno.

Esperto: il prezzo del dogecoin sta costruendo una "base rialzista

Sebbene Dogecoin abbia mantenuto la sua posizione di top meme coin, il suo prezzo è stato in declino nel 2023. Tuttavia, il prezzo di Dogecoin ha formato una "base rialzista", secondo un analista di primo piano, Crypto Tony.

Ha spiegato che il prezzo del Dogecoin ha stabilito un supporto al di sopra della sua EMA a 50 giorni sul time frame giornaliero. Inoltre, DOGE è uscito da una linea di tendenza discendente a lungo termine. Crypto Tony ha spiegato che DOGE potrebbe subire un "trigger pump".

Secondo Crypto Tony, il valore del Dogecoin potrebbe puntare al livello di 0,090 dollari nel breve termine. Altri analisti hanno previsto che, a lungo termine, DOGE potrebbe raggiungere un nuovo massimo storico. Ali Martinez ha previsto che il prezzo di Dogecoin potrebbe raggiungere 1 dollaro nel prossimo mercato toro.

Everlodge (ELDG) è destinata a ridefinire l'investimento immobiliare

Everlodge ha ottenuto un'attenzione massiccia da parte degli investitori dopo aver svelato il suo obiettivo di voler rimodellare gli investimenti immobiliari. Attualmente gli investitori hanno bisogno di oltre 20.000 dollari per partecipare alla comproprietà di proprietà per vacanze di lusso. L'obiettivo del progetto è ridurre questa cifra a soli 100 dollari.

Per raggiungere questo obiettivo, Everlodge ha proposto un modello ibrido di comproprietà che utilizza la frazionalizzazione dei NFT. Proprietà come hotel, case per le vacanze e ville di lusso saranno tokenizzate e coniate come NFT. Le frazioni di questi NFT rappresenteranno le quote delle proprietà.

Ciascuna di queste azioni sarà disponibile a partire da 100 dollari, rendendo l'investimento immobiliare accessibile a tutti. Everlodge utilizzerà contratti intelligenti per memorizzare in modo sicuro i dettagli della proprietà. Inoltre, i vostri NFT potranno essere venduti o utilizzati come garanzia per ottenere prestiti.

Il collegamento con l'industria immobiliare da 280 trilioni di dollari è stato uno dei motivi principali per cui Everlodge ha ricevuto un'ottima valutazione nello spazio delle criptovalute. Secondo gli esperti, potrebbe diventare il prossimo progetto blue-chip. Gli investitori hanno la possibilità di unirsi al progetto in anticipo, visto che ELDG viene scambiato a 0,023 dollari.

