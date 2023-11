"Attorno a me tantissimo affetto e sostegno. Sto vivendo un'esperienza bellissima"

Francesca Bergesio, splendida 18enne di Cervere, mercoledì partirà per Salsomaggiore Terme, pronta per viversi la fase finale di Miss Italia, che ha raggiunto, fascia dopo fascia, convincendo tutte le giurie con la sua bellezza e la sua eleganza.

La gara si potrà seguire sulle pagine Facebook e Instagram di Miss Italia a partire dalle 17 del prossimo 11 novembre. Il Piemonte sarà tutto con lei. "Sento attorno a me tanto affetto e sostegno. Non solo da parte di chi mi conosce, ma anche da parte di sconosciuti, che mi scrivono sui social e tifano per me. Nessun hater, solo persone che mi fanno i complimenti".

Tra loro, evidenzia l'aspirante miss, anche tante donne. Ed è a loro che Francesca dedicherà la "prova talento", recitando un riadattamento di un brano sul femminicidio. Un minuto tratto da un monologo di Anna Steri. "Per noi donne è tutto più complicato. Dobbiamo impegnarci e lottare il doppio rispetto agli uomini. E’ un tema che mi sta a cuore e quello è un palco importante per far sentire la mia voce”.



Francesca avrà, attraverso questo momento, la possibilità di cimentarsi nella recitazione, una passione e un sogno, per lei, studentessa con i piedi per terra ma richiestissima anche come modella.

Nel frattempo la tensione cresce in vista della finalissima. I giorni precedenti saranno di prove estenuanti, ma la fatica non la spaventa. A Salsomaggiore ci saranno anche mamma Ilaria e la sorella più giovane Ginevra. Papà Giorgio, senatore della Lega, sarà a Cervere per l’inaugurazione della Fiera del Porro.



“Se avrò la possibilità di dire qualcosa sulla mia terra e sul porro - afferma senza esitazione Francesca - lo farò. Sono orgogliosa delle mie origini”. Appuntamento in diretta sui social, quindi, il prossimo 11 novembre. La Granda sarà tutta con lei!