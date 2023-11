La farina, protagonista dello show cooking di Campagna Amica all'Open Baladin di Cuneo

Giovedì 9 novembre, alle ore 18:00, all'Open Baladin di Cuneo, si terrà lo show cooking di Campagna Amica dedicato alla farina. L'evento, gratuito con obbligo di prenotazione, vedrà la partecipazione di un produttore agricolo locale che presenterà al pubblico le diverse tipologie di farina prodotte in provincia di Cuneo.

La farina è un ingrediente essenziale in cucina, utilizzato per la preparazione di una grande varietà di piatti, dai primi ai secondi ai dolci. È ottenuta dalla macinatura di cereali, come grano, farro, mais, segale e riso.

In provincia di Cuneo, la produzione di farina è una tradizione antica e radicata. I mulini, sparsi su tutto il territorio, sono ancora oggi un importante presidio della cultura contadina.

Durante lo show cooking, il produttore agricolo illustrerà le caratteristiche delle diverse tipologie di farina, dai grani antichi ai grani moderni, e spiegherà come utilizzarle al meglio in cucina.

A seguire, chef e studenti dell'Alberghiero Donadio di Dronero realizzeranno in diretta alcune ricette a base di farina, che saranno poi offerte agli ospiti dell'evento.

L'occasione è imperdibile per conoscere da vicino un ingrediente così versatile e per scoprire le ricette tradizionali della cucina cuneese.

Programma

Ore 18:00 - Saluti e presentazione dell'evento

Ore 18:15 - Presentazione delle diverse tipologie di farina

Ore 19:00 - Show cooking a cura di chef e studenti dell'Alberghiero Donadio di Dronero

Ore 20:00 - Degustazione dei piatti preparati

Prenotazioni

Le prenotazioni per l'evento sono obbligatorie e possono essere effettuate telefonando all'Open Baladin Cuneo al numero 0171 489199.