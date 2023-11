Il mondo della letteratura incontra l'olfatto a Savigliano

Arte visiva, profumi ed ora anche le parole. Nell'ambito della mostra “Smelling the world”, che vede esposte gli scatti del fotografo Alessandro Gandolfi, sabato 11 novembre arriva “Aromi ed essenze: echi letterari”. Dalle 16.30, presso il Salone d'onore di palazzo Taffini, saranno protagoniste le poesia e la letteratura.

«Il profumo, le essenze, gli aromi – spiega l'Assessore alla Cultura Roberto Giorsino – sono al centro di indimenticabili pagine della letteratura mondiale. Da Shakespeare a Proust, da Suskinda Montale, centinaia di brani di prosa e poesia vedono l’olfatto come protagonista».

L’incontro, a ingresso gratuito, sarà curato da Elena Zegna ed impreziosito dall’accompagnamento musicale eseguito da Fabiana Flauret, Alberto Palumbo, Francesco Bordino e Sergio Monasterolo.

A seguire, vi sarà un’apertura straordinaria della mostra “Smelling the world – I profumi del mondo”. Il costo del biglietto, in via eccezionale, sarà di 8 euro.