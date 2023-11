Motocross: podio tutto cuneese nel Campionato Regionale Veteran MXI

Quest’anno i piloti del cuneese hanno dato una bella prova di forza, a livello regionale, nella categoria Veteran MX1, in quanto non solo hanno occupato tutti i gradini del podio, ma anche la quarta posizione.

Vediamo quindi il risultato conseguito dai quattro portacolori della Provincia Granda nel Campionato Regionale di Motocross FMI riservato a piloti di Piemonte e Liguria, dopo le prove disputate sui crossodromi di Ottobiano, Trofarello, Vercelli, Paroldo, Cassano Spinola e Pinerolo.

Dopo sei combattutissime gare a spuntarla è stato il beinettese Alessio Daziano (M.C. Fossano Cinghial’s Team), alla guida della Yamaha YZ 450 F della Careglio Moto di Mussotto d’Alba, che ha conquistato il suo ennesimo titolo, laureandosi campione con ben 2.730 punti. Mi spiace solamente di avergli fatto un torto per aver dato come vittorioso, in un mio recente scritto, Luca Marra (M.C. Ceva - Yamaha YZ 450 F), che ha fatto sua l’ultima gara di Pinerolo, piazzandosi alle sue spalle in campionato con 2.450 punti. Purtroppo sono stato ingannato dai titoli pubblicati da due testate. Sono cose che possono succedere e me ne scuso pubblicamente con Alessio.

Sul terzo gradino del podio è salito il mantese Simone Roasio (M.C. Fossano Cinghial’s Team - KTM SX 450 F) con 2.110 punti, seguito dal saluzzese compagno di club Marco Picco (Kawasaki KX 450) con 1.610 punti.

Altro risultato prestigioso per il Moto Club Fossano Cinghial’s Team è stato quello conseguito nel Campionato Italiano Motocross AMA Veteran MX1, da Simone Roasio, che ha conquistato la settima posizione assoluta.

Il Campionato, dopo le gare disputate ad Albettone (Vicenza), Città di Castello (Perugia), Gazzane di Preseglie (Brescia), Bosisio Parini (Lecco), Ponzano di Fermo (Fermo) e Grottazzolina (Fermo,) è stato ad appannaggio di Felice Compagnone che ha preceduto Andrea Storti e Nicola di Luccia.

A conclusione della stagione agonistica i tre Veteran cuneesi Alessio Daziano (M.C. Fossano Cinghial’s Team), Luca Marra (M.C. Ceva) e Simone Roasio (M.C. Fossano Cinghial’s Team) hanno contribuito, insieme ad altri nove conduttori, schierati a gruppi di tre rispettivamente nelle classi 125, MX2 e MX1, a raggiungere l’ottava posizione nel Trofeo delle Regioni “Morresi” di Motocross, difendendo i colori del Piemonte.

La gara è stata disputata a Montevarchi (Arezzo), dove ad imporsi è stata la squadra della Toscana, di misura su quella della Lombardia, seguita da quella del Lazio.