Delegazione della Wenzohu Medical University in visita all'ospedale Michele Ferrero di Verduno [FOTOGALLERY e VIDEO]

L'ospedale "Michele Ferrero" di Verduno ha accolto una delegazione cinese della Wenzohu Medical University.

L’incontro è stata occasione per uno scambio di esperienze tra l’Asl Cn2 e l’università cinese sul tema di un corretto approccio nutrizionistico nella prevenzione delle patologie e nella cura del paziente.

La Wenzhou Medical University e gli ospedali affiliati contano oltre 14.000 dipendenti. Il campus principale dell’università ha un corpo docente di oltre 1.700 insegnanti e la struttura ha intrapreso oltre 1.200 progetti di ricerca scientifica a livello nazionale. Fa dell’attenzione all’internazionale uno dei presupposti del proprio sviluppo: ha stabilito partenariati in 32 Paesi con oltre 150 istituti di istruzione e ricerca, tra cui più di 20 università classificate tra le prime 100 a livello mondiale.

Nel quadro del loro viaggio istituzionale in Italia, organizzato dall’Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese ANGI, i delegati della Wenzhou Medical University hanno incontrato l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi e i vertici dell’Asl Cn2 per un momento di confronto e condivisione relativo alle rispettive “best practice” sviluppate in favore di un corretto approccio nutrizionale, sia per quanto riguarda la prevenzione delle patologie sia per gli aspetti legati alla gestione e alla cura del paziente.

