Il 14 novembre è la Giornata Mondiale del Diabete: iniziative a Cuneo, Fossano, Mondovì e Saluzzo

Sabato 18 novembre, sempre dalle ore 9 alle ore 13, a Saluzzo presso il Monastero della Stella, medici, infermiere e dietiste della Diabetologia territoriale interverranno sul tema “Alimentazione e diabete: non tutto lo zucchero vien per nuocere”. Seguirà una seduta di cucina, dal titolo "Anche un piatto prelibato può essere sano", con la collaborazione degli studenti del Centro Professionale CNOS-FAP Salesiani di Savigliano.

Inoltre in collaborazione con il personale sanitario della Diabetologia dell’Ospedale S.Croce e Carle di Cuneo, insieme all’Associazione Diabete No Limits Cuneo e agli studenti del Corso di laurea in Scienze Infermieristiche , Domenica 19 novembre a Cuneo, sarà previsto in città, Corso Dante angolo Corso Nizza, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, un servizio di informazione sul rischio metabolico e cardio-vascolare indirizzato ai cittadini.