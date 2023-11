Cuneo: con YeppCnof e NOAU il corso gratuito su comunicazione, social e grafica

A novembre prende il via il corso sulla comunicazione e sulla grafica con il progetto Yeppcnof, per tutti i giovani dai 15 ai 26 anni di Cuneo e dintorni. Il percorso, pensato insieme all’associazione culturale NOAU | Officina Culturale, ha i seguenti obiettivi: aumentare la consapevolezza dei giovani nell’utilizzo dei social come strumento di comunicazione, fornire suggerimenti e strumenti grafici di semplice utilizzo e comprendere meglio l’ABC della comunicazione, specialmente quella che viviamo tutti i giorni online.