ITIS Mario Delpozzo: la specializzazione in Chimica, Materiali e Biotecnologie

Chimica, Materiali e Biotecnologie è uno degli indirizzi storici dell’Istituto Tecnico Mario Delpozzo.

Oggi è indispensabile conoscere i fatti per interpretare la realtà e i suoi cambiamenti, sapersi confrontare in modo equilibrato con grandi sfide, quali la tutela dell’ambiente, la salvaguardia della salute, la sicurezza dei consumatori, l’efficienza energetica, la corretta gestione delle risorse. I professionisti della Chimica da sempre ragionano e lavorano su questi temi, come ben sanno gli ex allievi che negli anni si sono diplomati in Chimica e Materiali presso la nostra scuola e che oggi ricoprono il ruolo di tecnici o responsabili nei laboratori di analisi chimico-microbiologiche pubblici e privati, oppure conducono impianti produttivi nell’industria chimica, alimentare, farmaceutica, o ancora sono diventati ricercatori universitari, medici, farmacisti.

Il diplomato in Chimica e Materiali può aspirare direttamente al ruolo di tecnico di laboratorio di analisi chimiche, tecnico di impianti chimici industriali, oppure può svolgere la libera professione di Perito Chimico (previa iscrizione all’Albo dei Periti) e quindi occuparsi di analisi ambientali (acqua, aria, suolo), recupero e riciclo di materiali, chimica degli alimenti, tutela di sicurezza e salute dei lavoratori, gestione di sostanze pericolose.

Dopo il biennio comune dell’Istituto Tecnico, nel triennio le discipline caratterizzanti sono Chimica analitica e strumentale, Chimica organica e biochimica, Tecnologie Chimiche e Industriali.

Come accade negli Istituti Tecnici, queste materie prevedono sia ore di lezione teorica, sia ore di attività pratica di laboratorio con la compresenza di due insegnanti per classe.

Al termine dei cinque anni, si consegue il DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE”.

Nuove opportunità di approfondimento e arricchimento professionale sono offerte dai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), la nuova veste dell’Alternanza Scuola Lavoro. Nel complesso delle centocinquanta ore previsto per il triennio degli Istituti Tecnici, infatti, si propongono lezioni o interventi di specialisti esterni inerenti i vari settori della Chimica, industrie e laboratori del territorio, ricercatori e docenti universitari.