Coppa Piemonte e Valle D’Aosta: buoni spunti dal Team Dimensione Nuoto

Nel secondo weekend di gare della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta a Torino, il Team Dimensione Nuoto offre ottimi spunti collettivi, comportandosi bene, sia con i più esperti, sia con i più giovani, nelle gare previste dal programma.

Oltre ai costanti e sensibili miglioramenti dei ragazzi delle categorie inferiori, davvero ben integrati nel gruppo e chiaramente molto motivati, emergono anche alcune importanti prestazioni assolute.

In grande evidenza Alessio Hincu, capace di siglare due tempo limite per i Criteria nei 200 rana (2’22”94) e nei 200 misti (2’19”49), prova in cui ha dominato nella categoria Ragazzi (nell’edizione passata della massima rassegna nazionale giovanile invernale in vasca da 25 metri, Alessio chiuse una gara al primo posto e tre prove nei primi tre posti).

Molto bene anche Lucia Tassinario, terza nei 100 misti dietro a Giada Gorlier (a segno agli Europei Juniores con la staffetta azzurra lo scorso anno) e Benedetta Pilato, ex primatista mondiale dei 50 rana e campionessa mondiale ed europea con cui la portacolori del TDN non ha per nulla sfigurato. Per Lucia un ottimo 1’04”46 che va a sfiorare il primato personale.

Buone indicazioni del gruppo fanno ben presagire in vista del prossimo appuntamento della squadra fissato per il 19 novembre a Saint Vincent in occasione del Trofeo Interclub che vedrà coinvolte tutte le realtà sportive che convergono in TDN e dunque rappresenterà un importante momento agonistico e di confronto.