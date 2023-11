Cuneo: al cinema Lanteri la rassegna di cinema africano

La Rassegna del Cinema Africano nasce a Forlì, su iniziativa dell’Associazione LVIA Forlì nel Mondo ed è alla sua 26° edizione. Da quest’anno, in occasione dei cent’anni dalla nascita di Don Aldo Benevelli, fondatore dell’Associazione LVIA, la rassegna arriva anche a Cuneo e, a partire dall’8 novembre per quattro mercoledì consecutivi, offrirà un'ampia selezione di film di autori e registi africani di grande talento. “Siamo entusiasti di ospitare la rassegna a Cuneo” ha detto Alberto Valmaggia, Presidente LVIA, “In un'epoca in cui la comprensione reciproca e il dialogo interculturale sono più importanti che mai, eventi come questi svolgono un ruolo cruciale nel promuovere la diversità e nell'incoraggiare la cittadinanza a esplorare nuove visioni del mondo.”

La Rassegna del Cinema Africano rappresenta un'occasione per il pubblico di esplorare la visione artistica e le storie complesse che emergono dalla cinematografia africana. Ogni film sarà presentato in lingua originale con sottotitoli in italiano. Dopo le proiezioni, il pubblico è invitato a fermarsi in sala per scambiare opinioni e commenti sul film appena visto. La rassegna è organizzata con la collaborazione del Comitato per i 100 anni dalla nascita di don Aldo Benevelli e il cinema Lanteri.