L’albero di Natale? A Bra si fa già a novembre

Non siamo nemmeno a metà novembre e già parliamo di Natale? Certo che sì! Anche perché a Bra già si vedono le prime tracce, quindi sicuro il tempo di far passare il black friday e saremo sommersi da luci e addobbi il cui unico scopo sarà quello di farci sentire l’aria delle feste.

Se vi sentite dei vecchi Scrooge, lasciate perdere questo articolo, non fa per voi. Se invece siete di quelli che aspettano il Natale con ansia, fermatevi qui, perché c’è da ammirare la vetrina della cartoleria Grosso di Bra, che ogni anno esibisce l’albero di Natale già dagli ultimi giorni di ottobre per un toccasana di gioia e benessere.