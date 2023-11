Acqua non potabile a Garessio, i consiglieri di minoranza: "Servono interventi strutturali"

Anche a Garessio, come in altri comuni della Granda, da alcuni giorni è stata emanata un'ordinanza sindacale per la non potabilità dell'acqua, che ne prevede l'uso per scopi alimentari solo previa bollitura.

I nuovi risultati dell'Asl e la comunicazione dell'ACDA hanno portato alla revoca dell'ordinanza in data odierna, martedì 7 novembre, quindi l'acqua è tornana nuovamente utilizzabile.

I consiglieri Isaac Carrara, Renza Roberi, Anna Maria Nasi intervengono sulla questione, invitando l'amministrazione a interventi strutturali.

"Abbiamo appreso che il 30 ottobre scorso l’ASL ha effettuato dei campionamenti sulle fontane pubbliche di Via Polti e di Viale Marro, e in data 2 novembre è stata inviata una comunicazione al Comune di Garessio dove si rileva la presenza di batteri coliformi fecali e totali." - scrivono i consiglieri - "Dalle analisi effettuate è emerso come sia presente nell’acqua anche cloro residuo, elemento quest’ultimo che dovrebbe far riflettere, in quanto a fronte di una cloratura che è ormai diventata di routine risultano comunque delle problematiche.

A Garessio, paese dell’acqua, non è accettabile dover leggere queste notizie, ed è molto importante andare a fondo del problema. Dato che l’acquedotto ha un gestore, il gestore deve fare gli interventi necessari sulle opere di presa, sulle vasche di accumulo e sul sistema di distribuzione in modo da risolvere alla radice il problema."

"Il comune di Garessio il 3 novembre - aggiungono Carrara, Roberi e Nasi - ha emanato un’Ordinanza di non potabilità, dove forse non è stato esposto in maniera del tutto chiara la questione, e altra mancanza è stata la non adeguata pubblicizzazione, in particolare mediante le affissioni.

Non si deve fare allarmismo su questa questione, in questo periodo si sono avute ordinanze similari anche in altre zone, compreso il capoluogo di Provincia, ma ciò non toglie che si deve porre rimedio, e il rimedio non deve essere l’aggiunta di altro cloro, ma l’attuazione degli interventi strutturali necessari. Interventi strutturali che potrebbero oltretutto permettere una migliore gestione dell’acqua nei periodi ormai sempre più frequenti di siccità."