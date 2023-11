Il giovane cuneese Andrea Serale alla finale di Acqualagna per il "Tartufo Award"

"Le Langhe in un raviolo Marchesiano". Questo il nome del piatto che ha ideato il giovane chef cuneese Andrea Serale, arrivato alla finalissima del Tartufo Award di Acqualagna, nelle Marche, lo scorso fine settimana.

Una passione, quella di Andrea per la cucina, nata fin da piccolo e, portata avanti, ispirandosi alle tradizioni di famiglia.

A caratterizzarlo, l'attenzione per la pasta fresca, che ha imparato a lavorare fin da piccolo, osservando e seguendo i consigli della nonna materna e che, è stata alla base del piatto presentato al "Tartufo Award".

"Per me è stata una grandissima emozione arrivare in finale - racconta Andrea Serale - di circa 70 paesi noti per il tartufo ne sono stati selezionati sei, tra questi non potevano mancare Alba e le Langhe, che sono stato orgoglioso di poter rappresentare, arrivando a conquistare un secondo posto, con due soli punti di distacco da San Miniato".

La gara, strutturata in due fasi, è stata condotta da Andrea Amadei, noto conduttore televisivo, mentre a decretare i vincitori è stata una giuria popolare composta dai commensali e da una tecnici, con giornalisti gastronomici di fama internazionale, con presidente Edoardo Raspelli. A partecipare oltre ad Alba, le città di Acqualagna, Alba, Amandola, Gubbio, Isernia e San Miniato.

Tutte le ricette prevedevano l'utilizzo di paste di alta qualità offerte dal top sponsor Luciana Mosconi e Andrea ha puntato su quella fresca, unendo i sapori delle Langhe con la sua passione per Gualtiero Marchesi.

"Ho creato un raviolo aperto, pensando al padre della cucina italiana, Gualtiero Marchesi, con porcini, un cremoso di robiola d'Alba e tartufo bianco. - aggiunge Andrea - sono molto soddisfatto di come è andata questa esperienza."

Diplomato all'Istituto Alberghiero "Giolitti" di Mondovì, nel 2022 aveva conquistato la medaglia d'oro come migliore allievo ai Campionati Italiani di Cucina organizzati dalla FIC (Federazione Italiana Cuochi) al Rimini Expo (leggi qui) ed era poi entrato a far parte del team de "La Madernassa" di Guarene, che ha preso parte alla selezione italiana per il Bocuse d'Or (leggi qui). Archiviata l'esperienza del "Tartufo Award" Andrea è già pronto per nuove sfide.