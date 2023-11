Col bonus Tpl Piemonte è possibile ricevere anche il rimborso dell’abbonamento

Il Consorzio Grandabus desidera informare che è possibile fruire dello sconto sia in fase di acquisto di un nuovo titolo di viaggio presso le proprie biglietterie, sia richiedendo il rimborso per acquisti di abbonamenti annuali o per studenti (10 mesi) con inizio validità successiva alla data del 1/9/2023.

I beneficiari del Bonus TPL sono i proprietari di veicoli diesel Euro 3, Euro 4 e Euro 5 che risiedono nella Regione Piemonte. Per le persone fisiche, il beneficiario può essere il proprietario del veicolo o un membro del suo nucleo familiare. Per le persone giuridiche, l'ammesso a fruire del bonus può essere l'amministratore delegato o un dipendente dell'azienda a cui il veicolo è intestato.

La domanda per il rimborso deve essere presentata esclusivamente online sul sito www.regione.piemonte.it/bonustrasporti .

Per ulteriori dettagli e informazioni, si invita a visitare il sito https://grandabus.it/bonus-tpl-piemonte/