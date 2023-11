Feste frazionali e patronali e iniziative ricreative nei rioni: in arrivo appositi contributi dal Comune di Mondovì

Iniziative ricreative e di intrattenimento, feste frazionali, rionali e patronali svoltesi tra il 1° giugno e il 30 novembre 2023 nelle frazioni di Mondovì (Breolungi, Gratteria, Merlo, Pascomonti, Pogliola, Rifreddo, San Biagio, San Giovanni dei Govoni e San Quintino) e nei rioni cittadini ad eccezione di Breo e di Piazza. Questi, in breve, sono gli eventi che il Comune di Mondovì ha deciso di sostenere nel concreto attraverso un apposito stanziamento di 7mila euro da destinare agli enti organizzatori ammissibili di contributo.

In particolare, saranno finanziabili tutte le spese sostenute per l’organizzazione e la realizzazione degli eventi, ad eccezione dei costi di ordinaria gestione dell’ente (utenze, personale, locazione immobili, arredi, dotazioni informatiche), degli importi versati per le tasse, le imposte o i canoni e delle analoghe somme stanziate per la retribuzione di consulenti fiscali. Tutte le istanze presentate ritenute valide e pertinenti con la misura, saranno infine finanziate con 500,00 euro, salvo disavanzo di importo inferiore.

"Un piccolo segnale di vicinanza e di riconoscenza - il commento del sindaco, Luca Robaldo, che ha mantenuto la delega alle Frazioni e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno - verso chi contribuisce ad animare e a rendere viva la nostra città. Le feste patronali e gli eventi rionali e frazionali rappresentano un importante momento aggregativo che rinsalda il tessuto sociale cittadino, mantenendo vive le tradizioni di un tempo. Come Amministrazione, quindi, ci è sembrato un dovere etico e morale agevolare l’attività quotidiana di realtà associative che si fondano esclusivamente sulla passione e sul volontariato".

Nei prossimi giorni verrà pubblicato, sul portale istituzionale dell’ente, l’apposito bando pubblico per l’assegnazione dei suddetti contributi, comprensivo dei dettagli tecnici di partecipazione.