Giornata di “nido aperto” per la struttura comunale di Saluzzo

È ormai conosciuto come il nido pubblico con le tariffe più basse della provincia di Cuneo. L’Amministrazione civica del sindaco Mauro Calderoni continua a finanziare l’abbattimento delle rette.

E’ l’asilo comunale “Jean Monnet” che sabato 11 novembre organizza la giornata di “nido aperto”: dalle 9,30 alle 12,30 genitori e famigliari (massimo 2 persone per bambino) potranno visitare la struttura, assistere alla presentazione del servizio e conoscere le educatrici e la cuoca.

Per fissare un appuntamento o per altre info 0175 218890 o via mail a canu.adriana@colaval.it.

Il nido di Saluzzo, al momento, può accogliere 60 bimbe e bimbi, con età da 3 mesi a 3 anni. Entro fine mese è in programma la conclusione dei lavori di costruzione di una nuova sezione della struttura che, quando sarà aperta, potrà accogliere 15-20 nuovi piccoli utenti.

Intanto, fino al 30 novembre è possibile presentare domanda di iscrizione al nido comunale, compilando il modulo online presente sul sito del Comune nella sezione dello Sportello Unico Digitale.

https://comune.saluzzo.cn.it/su_procedimento/iscrizione-asilo-nido/?ambito=suistr

Per approfondire le informazioni sul servizio, sulle modalità di iscrizione, sulle rette e sulle agevolazioni tariffarie, è possibile consultare la pagina: https://comune.saluzzo.cn.it/servizio/asilo-nido-jean-monnet/

“Da tempo la nostra Amministrazione – dicono il sindaco Mauro Calderoni e l’assessore alla Scuola Fiammetta Rosso – ha deciso di puntare sul servizio del nido per aiutare le famiglie, il nucleo centrale della nostra comunità, e per essere di supporto ai genitori che lavorano e che credono nell’importanza dell’educazione e della socialità fin dai primi mesi di vita dei bambini. Così, la riduzione del 50 per cento delle tariffe di iscrizione è inserita nel bilancio del 2023 e sarà confermata ancora nel 2024”.

“Con l’inizio del nuovo anno – aggiunge Rosso – entrerà in servizio una nuova cooperativa che si è aggiudicata la gestione del servizio. Desidero, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, ringraziare la cooperativa Valdocco che ha operato finora nel nido per la grande qualità del servizio, l’attenzione ai bambini, la disponibilità verso le famiglie e in generale per la grande professionalità dimostrata in tutti questi anni”.