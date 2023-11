Crissolo, il Comune contro un rifugio: "Quel dehors privo di autorizzazioni"

Il Comune di Crissolo ha emesso un’ordinanza di demolizione delle opere realizzate "in assenza di titolo abilitativo e/o concessione edilizia e di conseguente ripristino dei luoghi", a carico della società proprietaria del fabbricato denominato “Aquila Nera”, che insiste su una porzione di terreno di proprietà comunale a suo tempo concessa proprio dall'amministrazione.

A farlo sapere la stessa amministrazione, secondo la quale "il provvedimento giunge al termine di un sopralluogo eseguito dal geometra Alberto Minetti, responsabile del procedimento, assieme al responsabile del Servizio di Polizia municipale, commercio e protezione civile del Comune Domenico Davide Barra e all’agente di Polizia Locale Mario Brovia in località Pian Giaset".

Contestati dal Comune l'assenza di opportuni titoli autorizzativi relativi a un dehors in legno, all'ampliamento del fabbricato sul retro per una porzione di circa 20 metri quadri, la sopraelevazione del manufatto prefabbricato mediante la realizzazione di una copertura in lamiera e struttura in legno.