Mondovì, i ragazzi di "Sport-in" in campo in occasione della partita di basket a Piazza

Ampio pubblico e grande entusiasmo a Mondovì, domenica 5 novembre, per la partita di basket che ha visto scendere in campo i galli della serie Dr1, il minibasket e le giovanili, alla nuova palestra di viaPolveriera.

La partita è stata accompagnata da uno splendido tifo e dall'intrattenimento offerto dal Centro di Danza "La Terna" e dai Ragazzi dell'Associazione Sport-in, nata per promuovere l'inclusione in tutti gli sport.

In campo per "Sport In" sono scesi Simone, Marco, Simone e Johnny.

SPORT IN

E' l’associazione sportiva che nasce nel 2022 a Mondovì sostenuta dalla Fondazione CRC e da una ricca rete di partner che ha fatto emergere la disponibilità e la sensibilità del territorio nel coltivare esperienze per favorire la pratica dell’inclusione come occasione di crescita e di promozione di un welfare territoriale generativo.