Ricevuto in Comune a Borgo San Dalmazzo Dario Zampieri Campione del Mondo di ciclismo su pista

Nei giorni scorsi la sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione e alcuni componenti della Giunta comunale hanno ricevuto in Municipio Dario Zampieri ciclista borgarino che ha recentemente conquistato la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo Master UCI a Manchester.

Dario, che corre per la Piceno Cycling Team di Ascoli Piceno ed è allenato da Davide Ceci, si è aggiudicato il quinto mondiale master della sua carriera. Nel corso dell’incontro lo sportivo ha raccontato le peculiarità della sua “storia ciclistica” che lo ha visto raggiungere risultati d’eccellenza fin da bambino con la bici “fuoristrada” nella BMX, prima, e poi nella mountain bike downhill.

Zampieri ha sospeso la sua carriera sportiva per alcuni anni nel corso dei quali si è formato al liceo artistico e si è laureato all’Accademia di Belle Arti lavorando come restauratore in un primo periodo e avviando, poi, una propria attività, ormai decennale, nel mondo dei tatuaggi a Borgo San Dalmazzo. "Il nome che ho attribuito al mio negozio unisce entrambe le mie passioni – segnala Dario Zampieri - "Tattoodrome" combina infatti la passione sportiva, svolta appunto in un "velodrome", a quella per l'arte e per i tatuaggi."

Incoraggiato da risultati eccellenti ottenuti in occasione dei suoi approcci al ciclismo su pista, l’atleta – classe 1977 - allenato dal borgarino Graziano Pantosti, è tornato a competere in gare ciclistiche su pista dal 2013 prima nei campionati amatori per poi passare al professionismo nella categoria Èlite ottenendo, già a partire dal 2015, il titolo nazionale a squadre di velocità (in team con i fratelli Davide e Francesco Ceci), bissato poi nel 2016 e raggiungendo poi il gradino più alto del podio anche a livello individuale, nella specialità olimpica del Keirin nel 2017 e stabilendo, nel 2019, il record italiano sui 200 metri lanciati, con il tempo di 9"941 che rappresenta anche, secondo normativa UCI, la migliore prestazione mondiale Master (per la prima volta nella storia sotto il muro dei 10").

“La soddisfazione di aver raggiunto questi traguardi – ha dichiarato il campione borgarino – è tanta e premia l’impegno e la fatica quotidiana nel conciliare doveri familiari, professionali e sportivi. Il tutto è sostenuto dalla passione per lo sport che, nei suoi più alti principi, è da sempre per me una scuola di vita."

“Siamo contenti di aver accolto in comune il nostro concittadino Dario Zampieri – comunica la sindaca Roberta Robbione – conosciamo le difficoltà che ha incontrato nel corso della sua carriera e che incontra quotidianamente per potersi allenare e per mantenere il livello che ha raggiunto. La sua dedizione e la sua passione devono essere un esempio per tutti, giovani e meno giovani, per riflettere sul fatto che l’impegno e la costanza sono sempre la base essenziale per ottenere grandi risultati”.