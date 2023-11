Cosa succederebbe se venisse approvato un ETF Bitcoin? Intanto gli investitori scoprono il nuovo token Bitcoin ETF

Il settore delle criptovalute è in fermento, con l'attenzione rivolta alla possibile approvazione di uno o più ETF (Exchange-Traded Fund) su Bitcoin negli Stati Uniti. Ma cosa comporterebbe l'approvazione di un ETF su Bitcoin per l'intera industria?

Per capire appieno l'impatto di questa decisione, è necessario esaminare gli aspetti chiave di questa questione. Inoltre, vedremo anche come un nuovo progetto, proprio incentrato su questo argomento come Bitcoin ETF, sta attirando l’attenzione degli investitori.

SCOPRI BITCOIN ETF

L'accessibilità al Bitcoin è fondamentale

Un ETF su Bitcoin consentirebbe agli investitori, sia al dettaglio che istituzionali, di accedere in modo più semplice alla criptovaluta. Non sarebbe più necessario preoccuparsi di gestire chiavi private o seed per l'archiviazione sicura dei Bitcoin, il che comporterebbe un notevole vantaggio in termini di facilità d'uso.

Un punto di riferimento importante è rappresentato dal lancio degli ETF sull'oro, che ha avuto un impatto significativo sul mercato dell'oro. Dopo la creazione di questi strumenti finanziari, i volumi di scambio relativi all'oro hanno registrato un incremento notevole. Questo potrebbe accadere anche per il Bitcoin, creando un effetto a cascata su vari strumenti finanziari legati alle criptovalute.

Secondo le previsioni di esperti del settore, l'approvazione di un ETF su Bitcoin potrebbe portare a ingenti flussi di denaro nell'industria. Si stima che, nel primo anno, potrebbero affluire almeno 14,4 miliardi di dollari, con un aumento a 38,6 miliardi di dollari entro il terzo anno. Questo scenario potrebbe anche portare a una significativa crescita del valore di Bitcoin, con un apprezzamento del 75% nel primo anno successivo all'approvazione.

Inoltre, l'approvazione di un ETF su Bitcoin potrebbe catalizzare una serie di attività finanziarie all'interno del settore. Questo potrebbe comprendere il trading non solo dell'asset sottostante (Bitcoin stesso), ma anche l'evoluzione di mercati derivati legati al Bitcoin, come opzioni e futures sugli ETF. Questo stratificarsi di attività di trading potrebbe generare una complessa catena di valore nel settore delle criptovalute.

Un altro aspetto da considerare è l'impatto sull'accesso istituzionale a Bitcoin

Attualmente, gli investitori istituzionali si affidano spesso agli ETF futures su Bitcoin. Tuttavia, questi strumenti possono comportare costi aggiuntivi dovuti al rinnovo dei contratti futures. Inoltre, i prezzi dei futures su Bitcoin tendono ad essere superiori ai prezzi spot. L'approvazione di un ETF su Bitcoin potrebbe ridurre questi costi e semplificare l'accesso al Bitcoin per le istituzioni.

Nonostante le prospettive positive, l'approvazione di un ETF su Bitcoin negli Stati Uniti è ancora in sospeso e dipende dalla decisione della SEC (Securities and Exchange Commission). Tuttavia, gli analisti ritengono che le probabilità di approvazione siano significative.

Bloomberg stima una probabilità del 75% che un ETF su Bitcoin venga approvato quest'anno, mentre gli analisti di JPMorgan suggeriscono che potrebbe avvenire entro pochi mesi. Tuttavia, fino a quando non ci sarà l'approvazione ufficiale, rimarrà un elemento di incertezza nel settore delle criptovalute.

Ma intanto, c’è un altro progetto, noto come Bitcoin ETF, incentrato proprio su questo tema, che sta attirando l’attenzione degli investitori. Vediamo di cosa si tratta e quali sono le prospettive per il futuro.

Bitcoin ETF: lanciata la fase di prevendita

Bitcoin ETF è un token ERC-20 legato al destino del Bitcoin e all'approvazione dell'ETF su Bitcoin da parte della SEC. Si tratta di un progetto visionario creato per celebrare e capitalizzare l'arrivo dell'ETF su Bitcoin nei mercati finanziari statunitensi.

Per coloro che sono interessati allo sviluppo del mercato delle criptovalute che circonda gli ETF, questa è un'opportunità unica per acquistare BTCETF con l'obiettivo di trarre vantaggio da questi significativi eventi reali e dagli importanti traguardi raggiunti dagli ETF sulle criptovalute.

Obiettivi del progetto

La prevendita del progetto Bitcoin EFT è ufficialmente iniziata e gli investitori di criptovalute stanno tenendo d'occhio da vicino questa opportunità unica nel suo genere. Al momento, il suo token nativo è in vendita al prezzo incredibilmente accessibile di soli 0,005 dollari, rendendo l'investimento in questa promettente iniziativa alla portata di molti.

BTCETF non è solo un token deflazionistico e speculativo, ma anche un token di utilità, che offre ai titolari l'opportunità di guadagnare ricompense passive attraverso lo staking. Il 25% dell'offerta di token sarà destinato allo staking per promuovere la sicurezza e la stabilità della rete.

BTCETF avrà un periodo di staking variabile. Gli acquirenti che decideranno di bloccare i loro token per un periodo più lungo beneficeranno di un aumento delle ricompense di blocco dello staking per ogni milestone raggiunto. Questo incentiverà il possesso a lungo termine e sosterrà lo sviluppo del progetto.

È possibile seguire il canale ufficiale X e/o Telegram del progetto per saperne di più.

VAI ALLA PREVENDITA DI BITCOIN ETF