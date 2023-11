Al Teatro Salomone di Cherasco lo spettacolo "Fermenti - Jam Teatrale"

Il Teatro Salomone di Cherasco è pronto a ospitare un evento teatrale unico e innovativo, Fermenti - Jam Teatrale, a cura del collettivo di attori under 35, ControRealtà. Lo spettacolo nasce dal progetto Brut Ma Bun - Jam Teatrale che lo stesso collettivo ha organizzato presso il Magazzino sul Po, con l'obiettivo di promuovere l'arte teatrale e dare spazio ai nuovi talenti. Ora, questa straordinaria iniziativa fa tappa al Teatro Salomone di Cherasco!



ControRealtà, un collettivo composto da talentuosi artisti tra cui Stefano Bossi, Amos Mastrogiacomo, Elisa Mina, e Maria Alessandra Rizzone, presenta "Fermenti - Jam Teatrale" come uno spazio di espressione e condivisione con il pubblico. L'obiettivo è creare un'interazione unica tra gli artisti emergenti e il pubblico, offrendo la possibilità di esibirsi attraverso scene, monologhi, canzoni e coreografie.



Gli artisti locali e non solo avranno la possibilità di candidarsi alla "Jam Teatrale," dove disporranno di 20 minuti per esibirsi in qualsiasi forma artistica desiderino. Che si tratti di un pezzo già consolidato o di uno studio da sperimentare per la prima volta, il palco del Salomone offrirà un'opportunità unica per mostrare il proprio talento al pubblico e a esperti del settore.



I principali sponsor dell'evento, Gemini Project e la Fondazione CRC, credono fermamente nell'importanza di sostenere l'arte e i giovani talenti emergenti, e sono entusiasti di essere partner di "Fermenti - Jam Teatrale."