Tutto pronto per la Fiera del porro di Cervere: un evento di eccellenza, frutto del lavoro di una comunità

Sabato 11 novembre prenderà il via la Fiera del Porro di Cervere. Saranno migliaia i visitatori che, fino al prossimo 26 novembre, parteciperanno ad una fiera enogastronomica diventata simbolo di eccellenza e di qualità, dove un'intera comunità partecipa e dà il suo contributo, sera dopo sera.

La grande novità della Fiera del Porro Cervere 2023 è il nuovissimo Palaporro. Dopo 43 edizioni nella piazza centrale, il Palaporro si sposta di appena 500 metri andando ad occupare la nuovissima piazza nei pressi dei centri sportivi, di cui verrà svelato il nome nel corso dell'inaugurazione.

Nuovi spazi e nuove opportunità per una Fiera che cambia volto per esaltare una volta di più la propria anima e la proprio riconosciuta identità.

Il sindaco Corrado Marchisio non nasconde il suo entusiasmo nel raccontare le novità del momento inaugurale e nel descrivere l'impegno e la cura dei dettagli che caratterizzano questo evento.

Parla della Proloco e dei volontari, ingrediente segreto di questa manifestazione. Sono oltre 300, alcuni giovanissimi, altri storici, tornano ogni anno, con un unico obiettivo: "Far star bene le persone", sottolinea. "A Cervere le persone vengono perché si mangia bene ma soprattutto perché è un evento dove ci si diverte, dove si respira un'energia contagiosa di impegno e di voglia di fare tutto in modo eccellente".

Gli eventi a prenotazione sono già sold out e ci si attende, nelle serate libere, un assalto al Palaporro.

Marchisio dà qualche dettaglio sul giorno dell'inaugurazione, che vedrà l'animazione in musica delle Sister Arch, un meraviglioso trio di archi fossanese. Sabato pomeriggio sarà una grande festa in paese. "Ci aspettiamo un grande successo, perché la nostra è una Fiera che punta ad offrire la nostra eccellenza, il porro, e ad abbinarla con eccellenze che arrivano da tutta Italia. Siamo tutti entusiasti. Saranno 15 giorni super per Cervere, con tantissime persone pronte a venire a mangiare dei piatti eccezionali e a stare bene a 360 gradi".