Verso il Polo Festival: tutto esaurito per Enrico Galliano al Lux di Busca

Verso il Polo Festival ha preso avvio ieri sera in un cinema Lux al massimo della sua capienza. L’appuntamento, i cui posti sono andati esauriti poco tempo dopo l’annuncio, era di quelli che non si possono perdere. Ospite un autore che sa coniugare scuola e teatro, scrittura e conversazione. Enrico Galliano, autore e insegnante tra i più seguiti d’Italia, è salito sul palco per presentare il suo ultimo libro “Geografia di un dolore perfetto”, edito da Garzanti. Galliano ha intrattenuto il pubblico raccontando la genesi del suo lavoro, sapendo far ridere e far commuovere. Il romanzo, infatti, indaga con profondità il rapporto tra figlio e padre, sia quest’ultimo biologico oppure di predilezione.





Hanno presentato il primo degli eventi che si svilupperanno durante i prossimi mesi, fino all’inaugurazione del nuovo Polo scolastico, il sindaco, Marco Gallo, l’assessora all’Istruzione, Lucia Rosso, il dirigente dell’istituto comprensivo di Busca, Davide Martini, e il vice-presidente della Fondazione Crc – ente sponsor del festival - Enrico Collidà.