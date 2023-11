Il cinemaking, un linguaggio gratificante per gli studenti

Il cortometraggio “Il giusto mezzo” scritto, interpretato e realizzato dal laboratorio Cinemaking del liceo “De Amicis” di Cuneo, è stato selezionato per la finale del Sottodiciotto Filmfestival di Torino, una delle rassegne di cinematografia scolastica più prestigiose in Italia. Il 13 dicembre, il video sarà proiettato presso il Cinema Massimo di Torino insieme agli altri video giunti dalle scuole di tutta Italia. Per Alessio Gjokaj, Davide Zeno, Gaia Pirotti, Giulia Musso, Lara Vitullo, Matteo Fontana, Vladimir Russo sarà sicuramente un'occasione unica per vivere il cinema dall’interno, da protagonisti.

Cinemaking fa parte dei progetti presenti nell’offerta formativa e impegna gli studenti durante tutto l’anno scolastico: ottimamente coordinati dal prof. Pierfrancesco Di Noia e dal regista Yukio Unia trovano il soggetto, stendono la sceneggiatura e, in primavera, allestiscono il set. In questa fase, gli studenti si suddividono le varie mansioni: aiuto regista, operatore, microfonista, oltre agli indispensabili segretari di produzione. Un’attività didattica complessa, ma sicuramente gratificante per i ragazzi che acquisiscono consapevolezza di un linguaggio affascinante, quello della settima arte.